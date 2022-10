Enti bilaterali, presentazione del piano di sviluppo regionale 2022-23

CAMPOBASSO. Nell’ambito del Piano di Sviluppo Regionale 2022/2023, gli Enti Bilaterali sono impegnati nella realizzazione di attività e servizi in favore delle aziende e dei lavoratori delle aziende iscritte con i versamenti a norma di legge.

L’ampia proposta di iniziative che include premi di laurea e borse di studio in denaro per i figli dei lavoratori, nonché bonus per le imprese in tema di sicurezza, verrà presentato agli organi di stampa venerdì 21 ottobre alle ore 11,00 presso la sede regionale dell’E.B.R.A.C/E.B.R.A.T in contrada Colle delle Api – Zona Industriale snc a Campobasso.

Alla conferenza stampa parteciperanno il Presidente dell’EBRAC Daniele Capuano e il Vicepresidente Irene Tartaglia, il Presidente dell’EBRAT Carlo Durante e il Vicepresidente Pasquale Guarracino. Saranno presenti i componenti EBRAC/EBRAT Angelo Angiolilli, Rosanna Coppa, Lidia De Benedettis, Carlo Izzi, Stefano Murazzo e Pietro Pasquale.