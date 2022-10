Quasi un plebiscito in fabbrica per la proposta sul rinnovo del Ccsl Stellantis

TERMOLI. I giorni passano e c’è l’esigenza di inquadrare la proposta lanciata sul rinnovo del Ccsl Stellantis, con l’obiettivo di chiudere la partita, possibilmente, entro fine anno. Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf-r hanno inoltrato la richiesta per l’avvio trattativa per il rinnovo del contratto Cnhi-Ferrari-Iveco- Stellantis. Il 98,8% dei rappresentanti sindacali approvano la piattaforma. È stata approvata da oltre il 98,8% dei rappresentanti sindacali aziendali delle cinque sigle, riuniti nei consigli di fabbrica di tutti gli stabilimenti, la piattaforma di rinnovo del Contratto collettivo specifico di Lavoro in scadenza a fine anno. I voti favorevoli sono stati 537 e gli sfavorevoli 6, mentre gli astenuti sono stati 6.

«Stanno arrivando gli ultimi verbali, ma di fatto l’esito del voto si è determinato. In tutti gli stabilimenti nei Consigli di fabbrica hanno prevalso in maniera preponderante i voti positivi. Accogliamo molto positivamente il consenso che hanno voluto esprimere i delegati sindacali delle nostre organizzazioni, siamo certi che coglie un sentimento diffuso nelle fabbriche e negli uffici. Tutto ciò ci carica di forte responsabilità per cercare di rinnovare in tempi brevi e al meglio il contratto in scadenza. Nella giornata di ieri le segreterie nazionali hanno provveduto a trasmettere la piattaforma alle diverse società per l’avvio del confronto che auspichiamo si possa già svolgere nel corso del mese di ottobre».