Femca-Cisl vince le elezioni per il rinnovo della Rsu all'Acea Molise

TERMOLI. All’Acea Molise di Termoli straordinario risultato alle elezioni per la Femca-Cisl Abruzzo-Molise, che si afferma la prima sigla sindacale, ottenendo il maggior numero dei consensi nell’elezione per i Rappresentanti Sindacali dei Lavoratori.

Un successo importante e straordinario nell’azienda di gestione del servizio idrico integrato, ha ottenuto la stragrande maggioranza dei voti utili al conseguimento di tutti i seggi disponibili, incrementando il già importante consenso del passato.

Le elezioni delle Rsu sono state sempre un esempio tangibile di forte democrazia partecipativa soprattutto in questo lunghissimo periodo in cui le questioni legate alla crisi dell’energia, in atto a livello nazionale ed internazionale e le incertezze del mercato, pongono ai Lavoratori e al Sindacato numerosi problemi con conseguenti sfide da affrontare e superare.

“L’Organizzazione che rappresento esprime grande soddisfazione - afferma Massimiliano Recinella - ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato e collaborato per il raggiungimento di questo eccezionale successo. Un ringraziamento particolare a tutti i Lavoratori, iscritti e simpatizzanti che hanno scelto i nostri candidati per essere rappresentati nei prossimi e futuri impegni, di carattere generale oltreché i temi più strettamente legati a questo sito.

Un risultato prezioso che premia impegno, lavoro di squadra, credibilità personale dei delegati e vicinanza della stessa Organizzazione Sindacale Femca Cisl ai luoghi di lavoro. Lo straordinario consenso ottenuto sarà di forte stimolo per proseguire la nostra azione di incessante impegno nella ricerca delle migliori soluzioni possibili nell'interesse dei lavoratori tutti.

Alla Rsu e alla Rlsa nuova incaricata, a tutti i candidati della lista Femca e in particolare ai nuovi eletti, Michle Di Vincenzo, Andrea Larivera, Claudio Venittelli rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro al fine di poter rappresentare e tutelare al meglio le lavoratrici e i lavoratori dell’Acea Molise di Termoli».