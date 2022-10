Fissata la data, il 26 ottobre comincia la trattativa sul rinnovo contrattuale Stellantis

TERMOLI. Si comincia a fare sul serio riguardo al rinnovo contrattuale del Ccsl Stellantis, la partenza della trattativa avverrà a Torino il prossimo mercoledì 26 ottobre.

Per le parti sociali, firmatarie del contratto collettivo aziendale, si tratta di «Un segnale positivo l’immediata convocazione. Con una comunicazione inviata alle segreterie di Fim-Uilm-Fismic- Uglm-Aqcfr questa mattina abbiamo ricevuto da parte di Cnhi, Ferrari, Iveco, Stellantis, la risposta alla richiesta d’incontro per il rinnovo del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro in scadenza a fine anno. Il primo incontro per l’avvio della trattativa è stato fissato per mercoledì 26 ottobre alle ore 10, presso la sede dell’Unione Industriali di Torino.

Nell’incontro parteciperanno le segreterie nazionali di Fim-Uilm- Fismic-Uglm-Aqcfr unitamente alle delegazioni sindacali provenienti da tutti gli stabilimenti Italiani. Giudichiamo positivamente la risposta immediata alla nostra richiesta d’incontro inviata nella giornata di ieri congiuntamente alla piattaforma delle richieste – dopo l’approvazione di quest’ultima da parte delle nostre Rsa. È un segnale di attenzione verso le lavoratrici e i lavoratori in un momento particolare e difficile sul piano economico e sociale che ci auguriamo venga confermato positivamente nel proseguo del negoziato».