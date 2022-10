La Molisana, presentazione francobollo per i 110 anni dell'azienda

CAMPOBASSO. Martedì 25 ottobre alle ore 10.30 presso il pastificio La Molisana ci sarà la presentazione del francobollo per i 110 anni di storia dell'azienda.

«Essere stati è una condizione per essere.

Cristallizzare in un francobollo il traguardo dei 110 anni ci consente di guardare indietro al percorso fatto e rendere omaggio allo spirito tenace di una famiglia che ha tramandato un modus operandi onesto, concreto, ma anche visionario.

In quello spirito tenace che illumina i coraggiosi risiede l’archetipo universale dell’essere umano che, guidato da passione e rigore, crea grandi cose per sé e per la comunità».