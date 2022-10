Mondo della pesca allo stremo, «Costo del gasolio aumenta in modo vertiginoso»

TERMOLI. Non sono soltanto i vongolari a soffrire in questo inizio d'autunno. Da ormai diverse stagioni il comparto ittico vive un periodo di estrema difficoltà, soprattutto per il caro gasolio e il tema energia sarà il dossier numero uno del Governo Meloni, atteso al giuramento nelle prossime ore.

Tra i settori che maggiormente soffrono della bolla speculativa ci sono gli armatori, con la pesca allo stremo, ormai da quasi due anni. Federpesca lancia un nuovo allarme e con esso anche un appello alla politica: «Negli ultimi giorni da tutte le marinerie italiane riceviamo dati preoccupanti relativamente ai prezzi del gasolio che continua ad aumentare vertiginosamente.

Una situazione che sta provocando la decisione di molte imprese di interrompere nuovamente la propria attività a causa di costi di produzione troppo alti che non garantiscono alcun margine di profitto - fa sapere la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - purtroppo il peggio non è passato: abbiamo di fronte numeri e proiezioni che stanno portando ad una vera e propria tagliola per un settore primario fondamentale per il nostro Paese e alla mancanza di pesce locale sulle tavole degli italiani nei prossimi mesi.

Per questo, auspichiamo che il nuovo Governo venga presto incaricato e, insieme al Parlamento, affronti tra le sue priorità le problematiche del settore della pesca e dell’autonomia strategica, energetica e alimentare, dell’Italia», così in una nota la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca.