Verso il rinnovo del contratto, assemblea coi lavoratori allo stabilimento Stellantis

TERMOLI. Fim-Cisl oggi in assemblea oggi assieme ai lavoratori nello stabilimento Stellantis di Termoli, a due giorni dall’avvio del confronto per il rinnovo del Ccsl. Volontà di dare spazio ai dipendenti, come illustra il segretario interregionale Abruzzo-Molise Marco Laviano: «In un periodo di incertezza economiche e produttive, con una crisi degli energetici che sta mettendo in ginocchio imprese e lavoratori, senza un chiara politica industriale di settore nel nostro paese, il mondo del lavoro di grandi medie e piccole imprese dell’artigianato metalmeccanico e del terziario è chiaramente in seria difficoltà, ancor di più se la proiettiamo nella nostra regione, oggi in Molise abbiamo poche grandi realtà industriali, non basta la Gigafactory che verrà realizzata a Termoli, in alto e basso Molise non sembrano esser previsti altri investimenti, non c’è voglia di credere nel nostro territorio, regione che sembra di non voler decidere di diventare attrattiva, rischieremo domani di avere una cattedrale nel deserto se non viene studiato un serio piano di rilancio industriale, che dia occupazione che dia respiro economico e che rilanci il dato demografico di una regione sempre più di passaggio. Senza mai dimenticare del sempre, purtroppo, attuale e grave problema della salute&sicurezza e delle morti bianche negli ambienti di lavoro, sicurezza che in alcune realtà lavorative spesso viene sacrificata a favore delle produzioni, quando muore un lavoratore muore una famiglia muore un sistema muore il rispetto per il lavoro, soprattutto in quelle aziende dove la rappresentanza sindacale manca e dove vengono applicati contratti non confederali o contratti pirata, difatti mi allaccio alle dichiarazioni del nostro segretario nazionale della Fim-Cisl Roberto Benaglia, riferendomi appunto alla ‘giungla contrattuale italiana’, che costituisce una seria minaccia a tutti quei contratti collettivi nazionali del lavoro di Cgil, Cisl e Uil che ben regolamentano il rapporto di lavoro e garantiscono salari e tutele.

Stop al dumping contrattuale, diffonde una cattiva occupazione ed una concorrenza sleale tra le imprese. Tema attuale quello dei contratti anche nel perimetro Stellantis, il 10 ottobre è stata presentata ai delegati la piattaforma unitaria per il rinnovo del Ccsl, il giorno 26 ottobre come Fim-Cisl Abruzzo-Molise saremo presenti a Torino per la presentazione ufficiale alla controparte datoriale, quindi ufficialmente al via la negoziazione con l’obiettivo chiaro, visto l’ambizione del colosso Stellantis sicuramente migliorare il contratto specifico del lavoro sotto tutti i punti di vista, ma con un’attenzione particolare all’aspetto salariale cercando di ridare potere di acquisto alle lavoratrici ed ai lavoratori attraverso il recupero inflazionistico già dal 2023 (si stima in media una richiesta di circa 153 euro mensili). Allentate le misure di prevenzione covid, dopo tanto troppo tempo, da oggi torniamo anche a ridare la dovuta importanza alle assemblee negli ambienti di lavoro Stellantis di Termoli, ho sempre tenuto a mente e ribadito a tutti che il confronto con i lavoratori è fondamentale, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà come quello che sta parzialmente attraversando il nostro Plant».