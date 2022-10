Stellantis, Fim: "Buone le trattive per il rinnovo del contratto"

TORINO. Ha preso il via alle 10 presso l’Unione Industriali di Torino l'incontro per il rinnovo del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) dei gruppi Stellantis, Cnhi, Iveco Group e Ferrari in scadenza il 31 dicembre prossimo. L’incontro arriva dopo l'illustrazione nelle assemblee della piattaforma presentata a Roma lo scorso 10 ottobre e a valle dell’approvazione della piattaforma nei Consigli di Fabbrica di Fim, Uilm, Ugl, Acqf. "Durante questo primo incontro di avvio negoziato abbiamo ribadito all'azienda la necessità di concludere presto e bene la trattativa. In una situazione come quella attuale con un'inflazione a due cifre è prioritario tutelare il potere d’acquisto dei salari dei lavoratori puntando nel contempo a migliorare altri aspetti economici e normativi del contratto -dichiarano il segretario generale Fim Cisl, Roberto Benaglia e il segretario nazionale responsabile automotive Ferdinando Uliano -abbiamo richiesto un aumento dell'8,4% nel 2023, un 4,5% nel 2024 un 2,5% nel 2025 richieste che tengono naturalmente conto del recupero del differenziale di inflazione del 2022, il cui dato è molto superiore alle aspettative, e fanno riferimento ad uno scenario inflattivo che nei prossimi tre anni sarà caratterizzato da grande variabilità e incertezza. Gli aumenti andranno pertanto adeguati sul dato dell'inflazione reale anno per anno".

"Giudichiamo positivamente l'apertura dell'azienda ad avviare un negoziato sulla base della nostra piattaforma di richieste, è un segnale di attenzione importante verso le lavoratrici e lavoratori in un momento particolare e difficile sul piano economico e sociale. Ora ci aspettiamo che la trattativa venga portato avanti il negoziato con un calendario serrato d’incontri per concludere positivamente il rinnovo entro i tempi di scadenza", concludono.

Benaglia e Uliano sottolineano poi che "E' inoltre per noi importante migliorare i premi variabili e altri emolumenti, quali l'indennità di funzione direttiva, l'elemento economico sul ciclo continuo e le maggiorazioni al sabato - proseguono - e c'è 'un tema legato alla formazione e alla necessità di rafforzare le competenze dentro il processo di trasformazione del settore, pertanto chiediamo l'introduzione di un diritto minimo di 40 ore di formazione e di valorizzarla anche attraverso il suo riconoscimento salariale con l'introduzione di un meccanismo economico premiante per tutti i lavoratori" "Riteniamo al contempo necessario - osservano ancora- rafforzare gli strumenti di welfare già presenti nel Ccsl, che rappresentano un elemento di tutela aggiuntiva per i lavoratori e le loro famiglie e chiediamo di introdurre nel contratto dei flexible benefits a favore di tutti i lavoratori per poter beneficiare dei vantaggi fiscali e contributivi e il rafforzamento di sanità e previdenza integrativa" "Sull'orario di lavoro, inoltre, riteniamo necessario introdurre, nuove forme di elasticità per conciliare meglio i tempi di vita e di lavoro, per non abbassare la guardia su salute e sicurezza, abbiamo chiesto di rafforzare la formazione degli Rls e dei lavoratori e, davanti alle grandi trasformazioni che stanno interessando il settore, di rafforzare le commissioni di partecipazione Ora ci aspettiamo che la trattativa venga portato avanti il negoziato con un calendario serrato d'incontri per concludere positivamente il rinnovo entro i tempi di scadenza", concludono.

