Sistema di allerta esterno, il Cosib è al lavoro sul nuovo progetto

TERMOLI. Polo industriale di Termoli con al suo interno, nel perimetro del Cosib, alcuni stabilimenti con protocolli di sicurezza particolari, quelle aziende a rischio di incidente rilevante, come le chimiche, per intenderci. In merito, lo sforzo è quello di rendere sempre più sicuro il territorio, anche se per fortuna, sin qui, problemi alla popolazione non ne sono venuti dal loro insediamento, nemmeno quando ci sono problemi, come un incendio avvenuto anni fa. Il Cosib è vigile e su impulso del presidente Roberto Di Pardo del 5 agosto scorso, con delibera presidenziale, poi ratificata nel comitato direttivo lo scorso 30 settembre, Al centro dell’attenzione consortile il progetto di revamping del sistema di allertamento esterno, al servizio di emergenza esterno, per le aziende a rischio di incidente elevato. Nell’area industriale del Consorzio, come noto, la presenza di tre aziende a rischio di incidente rilevante potrebbe dar luogo a incidenti, con ripercussioni che si estendono al di fuori del perimetro dello stabilimento stesso definiti, per questo motivo “incidenti rilevanti”. Per gestire tali eventuali incidenti la Prefettura di Campobasso ha emanato il Piano di Emergenza Esterno del 28/08/2008, nel quale è previsto che lo stabilimento in cui è avvenuto l’incidente rilevante possa attivare, su disposizione della Prefettura stessa, il sistema di allertamento esterno alla popolazione vicina, tramite un apposito apparato. Quest’ultimo è attualmente costituito da 3 Pali Torre, identificati di seguito con l’acronimo Pap (Posto di Allarme su Palo), che portano in cima delle sirene (orientate in 4 direzioni principali).

Queste ultime sono attivate da apposite Consolle, site in Sale presidiate all’interno di ognuno degli stabilimenti citati, di seguito identificate con l’acronimo SO (Stazioni Operatore). Il collegamento tra i PAP e SO, attualmente è di tipo GSM, espletato tramite SIM inserite nell’apparato ricetrasmittente sito nell’armadio a piede Palo Torre e nelle Consolle. La Prefettura di Campobasso, attraverso il C.T.R., organo tecnico competente, ha richiesto un revamping del sistema, che ne garantisca la funzionalità e la disponibilità, secondo criteri di sicurezza assimilabili al cosiddetto “SIL 3”. Il CTR, a partire da un parere prescrittivo del Vigili del Fuoco e nell’ambito di un percorso di confronto tra le parti articolato ed approfondito, con verbale n. 77 del 30 novembre 2021 ha ritenuto la soluzione tecnologica presentata dalle aziende rispondente all’adeguamento richiesto. Il Dirigente del Servizio Sicurezza e Ambiente ha trasmesso all’Ente il progetto esecutivo, redatto dalla società di progettazione “Process Service srl- Ingegneria, incaricata dai Gestori delle tre aziende chimiche, con il quale si prevede di realizzare una rete di comunicazione cablata, nella quale sarà inserito un nuovo elemento del Sistema di Allertamento, da installare presso la Sede del Consorzio, per il controllo della funzionalità del Sistema stesso. Secondo il cronoprogramma dei lavori stilato, l’ultimazione del revamping del sistema è prevista per il 31 gennaio 2023, con attività di collaudo e verifiche strumentali entro il 30 marzo successivo. Tale tempistica rappresentata da ragione dell’urgenza, per cui bisogna procedere in primo luogo alla verifica ed alla validazione del progetto a partire dall’incarico di Rup. Considerato che le previsioni complessive di spesa superano, al netto dell’Iva, l’importo stanziato dalle aziende di circa 20.500 euro, ai quali devono aggiungersi imprevisti (dovuti al fatto che si interviene su una rete esistente non preventivamente verificata) e l’acquisto del pc su cui installare il sistema di supervisione Cosib, di cui si potrà avere complessivamente contezza a valle della verifica del progetto.

Visto il quadro economico dell’intervento, di stretta competenza del Cosib, che sarà verificato assieme agli altri elaborati progettuali dando evidenza della completezza e della congruità delle previsione; che assomma 70.408,83 euro, vista la proposta contenuta nella relazione in argomento, in virtù della quale il Dirigente la presa d’atto da parte del Comitato direttivo del progetto presentato dalla società di progettazione Process Service srl- ingegneria, incaricata dai gestori delle tre aziende chimiche; la disponibilità del Consorzio al cofinanziamento dell’intervento fino alla concorrenza di euro 30mila al netto dell’Iva ove dovuta, la nomina del Rup per tutte le attività poste in capo dalla norma per la gestione dell’intervento, il direttivo accoglie l’istanza dirigenziale e nomina Rup l’ingegnere Annamaria Perla, dirigente del Servizio Sicurezza e Ambiente del Consorzio, per l’espletamento di tutte le attività poste dalla norma in capo a tale figura per la gestione dell’intervento.