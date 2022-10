Contratti di filiera su pesca e acquacoltura, arriva la proroga del Ministero

TERMOLI. Nell’attesa che il nuovo Governo prenda in mano tutti i dossier, dopo aver incassato la fiducia dal Parlamento, una novità positiva è stata acquisita dalla categoria: prorogata al 30 novembre la scadenza per stipulare i contratti di filiera pesca e acquacoltura.

Lo rende noto l’Alleanza delle Cooperative italiane pesca nell’esprimere soddisfazione per la decisione del Mipaaf di concedere, come richiesto dalla cooperazione, una proroga del termine di scadenza fissato originariamente al 31 ottobre. «Con un mese in più di tempo -afferma l’Alleanza - ci sarà modo di completare la progettazione in corso consentendo, attraverso un plafond di 50 milioni di euro del fondo complementare del Pnrr, di far partire nuove iniziative di sviluppo nelle nostre marinerie».

«Quello dei contratti di filiera è uno strumento completamente nuovo per il nostro settore, voluto fortemente dal mondo cooperativo per migliorare il posizionamento ed il valore del prodotto. Con più tempo a disposizione si potranno così cogliere meglio le opportunità offerte da questo meccanismo che richiede interconnessioni tra soggetti diversi lungo la filiera e forme di cooperazione interregionale», conclude l’Alleanza.