Entro marzo a casa su base volontaria altri 80 dipendenti Stellantis

TERMOLI. Altri 80 dipendenti Stellantis andranno a casa, ma su base volontaria, entro il prossimo marzo. Si tratta del quarto ciclo di esodo incentivato a Rivolta del Re.

Il primo via libera a Rivolta del Re c’è stato venerdì scorso, nella riunione del comitato esecutivo, l’organo ristretto che ha preso il posto del vecchio consiglio di fabbrica nei rapporti tra management e rappresentanti dei lavoratori, dove sono presenti le sigle firmatarie del Ccsl.

Siglata, dunque, la cosiddetta pre-intesa, che verrà ratificata nei prossimi giorni. Inoltre, per il giorno 9 dicembre è stata richiesta la fermata produttiva per tutto lo stabilimento, a copertura di tali giorni verranno utilizzati par e ferie a fruizione collettiva, potrebbe esser comandato comunque personale in base ad esigenze tecniche organizzative e produttive.

Nel complesso, dal 2021, saranno 340 a conclusione di questo nuovo esubero concordato i dipendenti che avranno lasciato l’azienda.