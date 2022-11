Famiglie e imprese sovra-indebitate, una via d'uscita è possibile

TERMOLI. Chi ha mai sentito parlare della legge n. 3/2012? È uno strumento normativo che se applicato concede a famiglie e imprese strangolate dai debiti di uscire dal circolo vizioso e poter ricominciare. Di questo, ed è un’assoluta novità per il Molise, si occuperà lo sportello di orientamento sociale Termoli Aps, istituto di segretariato sociale che si propone di favorire la costituzione e l’organizzazione di un organismo di composizione per la gestione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012 e successive modifiche e integrazioni e d. lgs 14/2019.

Nella sede dello studio legale Venittelli nel luglio scorso ci fu la firma dell’atto costitutivo, alla presenza del vicepresidente nazionale dei commercialisti cattolici, Felice Ruscetta. Previste sedute di approfondimento della materia del sovraindebitamento ai sensi della normativa vigente e di creazione di contatti e sinergie con altre organizzazioni aventi lo stesso scopo.

Ora, il progetto sta entrando nel vivo.

Tra gli altri obiettivi: misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito; misure di contrasto ai fenomeni dell’usura: attività di formazione professionale finalizzata all’aggiornamento e al reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati o esclusi dal mercato del lavoro e delle professioni; operazioni di sostegno alla stabilità occupazionale nelle imprese in crisi, con misure di defiscalizzazione tramite politiche volte a garantire i diritti umani e la parità di genere; orientamento e consulenza ai cittadini per favorire la fruizione dei servizi sociali e per promuovere iniziative di auto-aiuto; servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

«Abbiamo costituito l’associazione che darà una mano, attraverso la costituzione di organismi che aiutano le famiglie sovra-indebitate ma anche l’imprenditore che non ce la fa più che grazie a una norma del 2020 può ripartire. Questo è il diritto alla ripartenza che negli altri stati già esiste, ed è l’esdebitazione. Il momento è drammatico, la crisi c’è e, quindi, questo strumento di aiuto vuole avere la finalità di dire “evitate di ricorrere a indebitarvi di più, a rivolgervi ad usurai o a compiere gesti estremi. Noi ci siamo e siamo qui per aiutarvi», ha commentato Laura Venittelli.

Entusiasta per questa primogenitura regionale il dottor Ruscetta: «Qui a Termoli abbiamo costituito il segretariato sociale che si occuperà di gestire le pratiche di sovraindebitamento. Purtroppo oggi, con la crisi economica dilagante, sono tante le persone che si trovano in difficoltà e, con la normativa del nuovo codice d’impresa, si potrà accedere ai benefici previsti dalla legge. Se ci sono delle persone che non riescono a pagare tutti i loro debiti, a determinate condizioni si potrà chiedere al tribunale di Larino, in questo caso, di stracciare i debiti che non so possono pagare. Questo significa poter trovare una nuova soluzione e una nuova possibilità per rientrare nel circuito economico. Questa è una soluzione ottimale. La legge prevede che i creditori non debbano essere danneggiati. E il creditore sarà più soddisfatto rispetto all’alternativa liquidatoria».