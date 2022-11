Maxi concorso Asmel, assunzioni in Molise

MOLISE. Maxi concorso Asmel, associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti locali, Guglionesi, Santa Croce di Magliano, Gambatesa e Campobasso hanno trasmesso l’interpello per assumere alcune figure professionali dagli Elenchi di Idonei risultanti dalle prove preselettive.

Il comune di Guglionesi ricerca un istruttore direttivo di vigilanza e di un istruttore direttivo informatico mentre Santa Croce di Magliano un istruttore amministrativo contabile a tempo pieno e di uno a tempo parziale. Infine Campobasso è alla ricerca di un tecnico geometra e di un educatore di asili nido e Gambatesa istruttore direttivo tecnico.

Gli enti hanno scelto la formula della gestione associata delle assunzioni, introdotta dal Governo Draghi per semplificare e velocizzare le procedure concorsuali dei Comuni.

Hanno superato la fase di preselezione 18.500 idonei, ora iscritti negli Elenchi per tre anni, nel corso dei quali saranno liberi di candidarsi o meno alle richieste di partecipazione rivolte loro da uno dei Comuni aderenti all’iniziativa.

Francesco Pinto, segretario generale di Asmel, aggiunge: “Negli Enti locali il personale è ai minimi storici e per lo più di età avanzata. Abbiamo sfruttato le nuove opportunità varate dal Governo Draghi con una procedura in linea con le esigenze concrete dei Comuni. La gestione associata dei servizi comunali rappresenta il cavallo di battaglia di ASMEL, grazie al quale ha già raggiunto una base associativa di 4000 Comuni in tutt’Italia. È questa la strada per conseguire economie di scala e semplificazione delle procedure, valorizzando l’autonomia degli Enti, in controtendenza con i tentativi di accorpamento perseguiti invano, a partire dal 2010, da Governi di ogni colore".