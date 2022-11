Gigafactory Stellantis uno dei due progetti capaci di trainare l'economia del Sud

TERMOLI. La prospettiva della Gigafactory Stellantis tra i motori di sviluppo identificati di recente in un convegno a cui ha preso parte, a Napoli, il vice direttore generale della Banca d’Italia, Paolo Angelini.

«Il Mezzogiorno per lo sviluppo dell’Italia: il ruolo delle banche e delle imprese», il tema dell’incontro, su cui Angelini è intervenuto con “Il sistema produttivo e finanziario del Mezzogiorno. Lezioni dal passato e linee di sviluppo”.

«Dalla metà degli anni novanta l’economia italiana ha perso costantemente terreno rispetto agli altri paesi avanzati; con la doppia crisi del 2008-2013, finanziaria e dei debiti sovrani, ha subito un forte arretramento. Il Pilpro capite, a metà anni novanta di circa il 9 per cento più elevato rispetto alla media dell’area euro, nel 2021 risultava di ben 10 punti inferiore. Nello stesso periodo il Mezzogiorno ha visto diminuire pressoché ininterrottamente il suo peso economico all’interno del Paese. A metà anni novanta il PIL dell’area era pari al 32 per cento di quello del Centro Nord; si è portato al 28 per cento alla vigilia della pandemia. Nel 2019 il PIL pro capite in rapporto a quello del Centro Nord, in calo da un decennio, era pari al 55 per cento. Il divario riflette tassi di occupazione tra i più bassi in Europa e livelli di produttività nettamente inferiori a quelli medi nazionali. In particolare, con la doppia crisi finanziaria e dei debiti sovrani si è fortemente indebolito il processo di accumulazione di capitale e sono ancora cresciute le difficoltà nell’impiegare la forza lavoro disponibile.

Nel 2019 le regioni meridionali, con una popolazione pari al 34 per cento del totale nazionale, contribuivano appena per il 20 per cento al valore aggiunto dell’intero settore privato italiano (22 per cento nel 1995; per il 12 per cento al valore aggiunto manifatturiero. Inoltre, il manifatturiero meridionale è specializzato in produzioni a basso livello tecnologico, prevalentemente destinate a soddisfare la domanda locale. Queste caratteristiche rendono l’economia meridionale fortemente dipendente dagli investimenti e dai trasferimenti pubblici.

In secondo luogo, sono ampi i divari nella dotazione infrastrutturale del Sud, così come nella qualità e quantità dei servizi pubblici, siano essi erogati dallo Stato o dagli enti territoriali. Inoltre una maggiore presenza criminale condiziona l’allocazione delle risorse pubbliche e private e altera il funzionamento dei meccanismi di mercato. I dati medi non fanno certo giustizia alle molte imprese dinamiche del Mezzogiorno. Inoltre, su alcuni fronti sono stati registrati significativi progressi: è aumentata l’attrattività internazionale del comparto turistico, è cresciuta la capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili e alcuni comparti, come quello agroalimentare, hanno confermato una significativa vitalità; è inoltre migliorata la capacità di penetrazione sui mercati internazionali e anche la dimensione media delle imprese è cresciuta.

Tuttavia i dati disponibili evidenziano nel complesso un chiaro ritardo sia del tessuto produttivo sia del contesto in cui operano le imprese, ritardo che occorre aver presente per interpretare correttamente il funzionamento del mercato creditizio.

Entrando poi nel dettaglio del mondo che associa industria e fonti energetiche, Angelini evidenzia «La potenza elettrica da fonti rinnovabili installata al Sud è cresciuta dal 26 per cento del totale nazionale nel 2007 al 40 per cento. Il Mezzogiorno ospita oggi il 97 per cento della capacità eolica totale e il 37 per cento di quella fotovoltaica. Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) del 2019 richiede che la capacità di generazione elettrica da fonte rinnovabile aumenti di 37 gigawatt, da realizzare in prevalenza nel Mezzogiorno. Tale traguardo dovrà essere aggiornato in base ai nuovi obiettivi stabiliti con il pacchetto FIT for 5522.

Le richieste di connessione per nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile attualmente presentate segnalano notevoli potenzialità di sviluppo di questo settore nel nostro Paese: alla fine del 2021 le richieste per nuovi impianti fotovoltaici ed eolici erano rispettivamente di circa 85 e 83 gigawatt, per una potenza totale di 168 gigawatt, di cui oltre 140 concentrata nel Mezzogiorno.

Il principale ostacolo a questo sviluppo è rappresentato dalla bassa domanda di energia espressa dal mercato nel Mezzogiorno, dovuta alla scarsa presenza di attività produttive in loco. La discrasia tra localizzazione dei punti di produzione e di consumo che ne deriva può essere almeno in parte superata rafforzando la rete di trasmissione tra Mezzogiorno e Centro-Nord. Gli interventi infrastrutturali programmati da Terna, in corso di aggiornamento per tenere conto dei nuovi obiettivi di produzione da fonti rinnovabili, vanno in questa direzione; contribuiranno ad accrescere il grado di integrazione geografica ed efficienza del mercato elettrico nazionale.

Una soluzione complementare è rappresentata dall’aumento della capacità di accumulo, che consentirebbe di sfruttare l’energia da fonti rinnovabili in momenti diversi da quelli in cui si registrano i picchi di produzione. Le tecnologie necessarie a questo fine sono in rapido sviluppo; gli investimenti necessari per l’installazione di grandi capacità di accumulo sono ingenti.

Una terza soluzione – quella ideale – consiste ovviamente nell’aumentare la crescita dell’economia meridionale, anche sfruttando le opportunità che potrebbero derivare dall’attrazione di nuovi insediamenti produttivi, a partire da quelli connessi con la transizione verde. Ne costituiscono un esempio i progetti per la produzione di impianti fotovoltaici a Catania e di batterie a Termoli (la Gigafactory appunto), investimenti che avrebbero ricadute sul tessuto produttivo locale superiori a quelle della sola generazione di energia elettrica, settore con un impatto limitato sulla domanda di lavoro.