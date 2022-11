Periti industriali, rinnovata la governance dell'Ordine interprovinciale

CAMPOBASSO. Periti industriali e laureati nello stesso filone professionale hanno rinnovato la governance interprovinciale.

Nella seduta del 21 ottobre 2022, nella splendida e prestigiosa sede dell’ex Magistero Sperimentale del Preside Falciglia, il consiglio direttivo ha provveduto al rinnovo degli incarichi dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati delle Province di Campobasso e Isernia, così come di seguito indicato:

presidente: Mario La Guardia;

vice presidente: Giuseppe Colombo;

segretario: Antonio Mitra;

vice segretario: Antonio D’Amico;

vice segretario: Pasqualina Di Maio;

tesoriere: Antonio Discenza;

consigliere: Antonio Sferra.

Il presidente La Guardia comunica che, in questo momento storico, è con grande gioia che ha accolto la fiducia espressa nei suoi confronti dall’intero consiglio direttivo, nonché dagli iscritti che gli hanno tributato la massima stima, facendolo risultare primo degli eletti.

Questo consenso, così risoluto, permette di rappresentare con onore e orgoglio tutti i professionisti iscritti all’Ordine e consente di programmare attività ricche di impegni nella valorizzazione e sviluppo di una cultura professionale di eccellenza.

L’Ordine, in particolare, opera a livello regionale con oltre 150 professionisti, suddivisi nelle principali Specializzazioni e si pone come punto di riferimento autorevole per industria, artigianato, commercio, enti pubblici e privati, tribunali e per tutti coloro che si avvalgono della professionalità e della competenza dei Periti Industriali. Essi, infatti, sono qualificati nella consulenza, progettazione, direzione dei lavori, perizie, collaudi di impianti tecnologici civili e industriali, antincendio, antinfortunistica e sicurezza.

Sicché, l’obiettivo principale risulta essere la formazione continua e sistematica, come affermavano i sofisti, con il concetto di “paideia”, per sviluppare la ricerca, l’apprendimento e l’innovazione scientifica, coniugandola, naturalmente, con quella umanistica, caratterizzante lo stile sociale, relazionale e l’esercizio della funzione sul piano etico-deontologico; per quest’ultimo aspetto, l’Ordine convoglierà risorse per corroborare la “formazione "di ognuno.

Per far fronte all’inarrestabile corsa dell’evoluzione tecnologica, saranno, quindi, organizzate commissioni di esperti sulle varie tematiche e gruppi di studio per la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione in collaborazione con gli Istituti tecnici per il settore tecnologico, gli Istituti Tecnici Superiori e l’Università degli Studi del Molise e saranno, altresì, organizzati incontri, seminari, convegni con lo scopo di promuovere una efficace e proficua discussione maieutica.