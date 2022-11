Faccia a faccia Fiom-Stellantis sul rinnovo contrattuale

TERMOLI. Delegati Fiom oggi a Torino per un incontro con Stellantis.

È fissato per oggi, lunedì 7 novembre alle ore 16 presso l'Unione degli Industriali di Torino, in via Manfredo Fanti 17, l'incontro con le direzioni aziendali dei gruppi industriali Stellantis, CNHi, Iveco e Ferrari per la verifica delle condizioni per l'avvio del percorso negoziale che dovrà avvenire senza pregiudiziali. Alla guida della delegazione ci saranno Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil e Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil. Parteciperanno all'incontro i segretari territoriali, le delegate e i delegati degli stabilimenti». Lo dichiara in una nota la Fiom-Cgil nazionale.