L'Europa adotta il programma sulla pesca, «Erogare subito aiuti alle imprese»

TERMOLI. In seguito all’adozione dell’Accordo di partenariato 2021-2027 con l’Italia, la Commissione europea ha adottato il programma del Feampa, Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, per l’Italia, per attuare la politica comune della pesca dell’Ue (Pcp) e le priorità politiche dell’Ue delineate nel Green Deal. La dotazione finanziaria totale per il programma italiano 2021-2027 è di 987,2 milioni di euro per i prossimi sei anni, di cui il contributo europeo ammonta a 518,2 milioni di euro.

Lo ha reso noto Federpesca.

«Circa la metà dei fondi sarà impiegata per la pesca sostenibile, al fine di: promuovere l’efficienza energetica, digitalizzare e decarbonizzare il settore; migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni igieniche, di salute e di lavoro; intensificare i controlli contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e la raccolta dati; contrastare il problema dei rifiuti marini. Maggiore attenzione sarà dedicata ai settori dell’acquacoltura sostenibile, della trasformazione e commercializzazione, con un’allocazione del 32,8%. Il resto dei fondi sarà investito nell’economia blu sostenibile nelle regioni costiere, insulari e interne (10%) e nel rafforzamento della governance internazionale degli oceani (1,4%).

Adesso è fondamentale fare presto nell’erogazione dei contributi che le imprese attendono da due anni e nella pubblicazione dei nuovi bandi! Federpesca è già al lavoro per assicurare che i tempi siano i più veloci possibile»