Formalizzata l'uscita volontaria entro marzo degli 80 lavoratori Stellantis

TERMOLI. Dopo l'annuncio avvenuto lo scorso 28 ottobre, ieri pomeriggio arriva anche l’ufficializzazione degli 80 esuberi che erano stati già al centro del precedente meeting tra Comitato esecutivo e management dello stabilimento di Termoli.

«Si è tenuto nel pomeriggio di martedì 8 novembre l’incontro tra la direzione aziendale e le segreterie territoriali di Fim-Uglm-Aqcf-Uilm-Fismic per ratificare la pre-intesa sull’accordo delle uscite volontarie per il sito Fca di Termoli Plant. Confermate fino a marzo 2023 le 80 uscite volontarie con le medesime condizioni dei precedenti accordi, con la sola eccezione dello speed bonus di 20mila euro, valevole entro il 31.12.2022», hanno reso noto le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccsl ai propri iscritti.

Ricordiamo come per il giorno 9 dicembre è stata richiesta la fermata produttiva per tutto lo stabilimento, a copertura di tali giorni verranno utilizzati par e ferie a fruizione collettiva, potrebbe esser comandato comunque personale in base ad esigenze tecniche organizzative e produttive.

Nel complesso, dal 2021, saranno 340 a conclusione di questo nuovo esubero concordato i dipendenti che avranno lasciato l’azienda.