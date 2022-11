Vertenza balneari, dossier Bolkestein in mano a Musumeci: «Cosa intende fare?»

TERMOLI. Il Sib-Confcommercio, sia ai vertici nazionali che nella declinazione molisana, guarda con fiducia al nuovo Governo Meloni, ma ora, dopo l’endorsement corroborato anche dalla lettera del premier al presidente Capacchione, attende che si compiano i passi in avanti. Intanto, sciolto il primo enigma, sarà il ministro Nello Musumeci ad affrontare la questione balneare per conto di Palazzo Chigi. «Cari amici e colleghi, nell'intervista al Corriere della sera il ministro Musumeci dichiara che sarà lui ad affrontare la questione balneare per conto del Governo. “Santanché ha chiesto di rinunciare alla delega, d’accordo con il presidente del Consiglio.

Ce ne faremo carico e fra i primi temi che affronteremo ci sarà quello. Le opinioni sul tema sono divergenti, dobbiamo trovare una sintesi senza penalizzazioni o favoritismi". È un elemento di chiarificazione anche se nulla è stato disposto nel decreto legge di riordino dei Ministeri approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso venerdì 4 novembre. La delega non spoglia la competenza e la relativa responsabilità dell'intero Consiglio dei Ministri né della presidente Meloni le cui ripetute prese di posizioni sono incoraggianti e hanno ricevuto il nostro plauso e consenso. Per cui siamo interessati non tanto a "chi" dovrà affrontare la questione quanto a "cosa" il Governo intende fare. E cioè a quale provvedimento normativo si intende adottare rispetto alla legge Draghi». Parole condivise come sempre anche dal presidente del Sib-Confcommercio Molise, Domenico Venditti.