Potere d'acquisto e condizioni di lavoro, si apre la discussione tra Fiom e Stellantis

TERMOLI. Fiom-Cgil ha sciolto la riserva sulla trattativa per il rinnovo del Ccsl Stellantis, che riguarda anche le società del perimetro aziendale come Cnhi, Iveco e Ferrari. Nel pomeriggio di lunedì scorso, a Torino, infatti, la delegazione metalmeccanica cigiellina ha incontrato la dirigenza aziendale, per mettere a punto la road map e verificare eventuali pregiudiziali, con rappresentanti di tutti i territori e dei relativi stabilimenti industriali.

“Si è svolto lunedì 7 novembre presso l'Unione degli Industriali di Torino l'incontro con le direzioni aziendali dei gruppi industriali Stellantis, Cnhi, Iveco e Ferrari. Il negoziato, si è di fatto avviato, e affronterà nel merito le richieste avanzate nelle piattaforme della Fiom: il recupero del potere di acquisto, le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza, il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, il sistema delle regole delle relazioni sindacali. Il 15 novembre ci sarà un ulteriore incontro su tavoli separati ma il nostro obiettivo rimane riunificare il percorso negoziale».

Lo dichiara in una nota Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per Fiom-Cgil.