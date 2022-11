Sevel: saltato lo straordinario di sabato 12, stop lunedì e martedì

ATESSA. Ancora stop lavorativi in Sevel. A darne nota le Rsu aziendali dopo l'ultimo Comitato Esecutivo:

"L'azienda ha comunicato la revoca dello straordinario previsto per domani 12 novembre 2022 sul turno A e la sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata di lunedì 14 e martedì 15 su tutti i turni per mancanza di componenti.

Salvo ulteriori comunicazioni l'attività lavorativa riprenderà sul primo turno di mercoledì 16 novembre. Il ckd lavorerà regolarmente.

Alcuni lavoratori nelle suddette giornate potranno essere comandati per effettuare corsi di formazione sulla sicurezza."