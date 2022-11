"Ennesimo stop in Sevel non è incoraggiante per il futuro"

ATESSA. L’Azienda Sevel di Atessa ha appena comunicato alle OO.SS la revoca del turno straordinario di sabato 12 novembre, precedentemente richiesto, e la fermata su tutti e tre i turni di lunedì 14 e martedì 15 per mancanza di componenti, in particolar modo degli stereo (Leggi).

“La comunicazione appena giunta dalla Sevel non è particolarmente incoraggiante per il futuro. – dichiara il segretario territoriale Fismic Confsal di Lanciano, Gianluca Gagliardi - La Sevel di Atessa, rispetto ad altre realtà metalmeccaniche, riesce a mantenere un buon range di operatività, grazie alla richiesta sul mercato dei mezzi da lavoro, sicuramente maggiore rispetto alla richiesta degli autoveicoli per i privati cittadini, ma nonostante ciò subisce dei fermi obbligati a causa della reperibilità della componentistica. In un momento storico come quello odierno, dove l’inflazione ha raggiunto ormai le due cifre, anche solo una revoca di turno straordinario e due giorni di fermo, possono impattare fortemente sullo stipendio dei lavoratori e sulle condizioni di vita delle famiglie. Come Fismic Confsal auspichiamo che il problema reperibilità delle materie prime e della componentistica finisca al più presto e continueremo a operare affinché i lavoratori siano messi nelle condizioni di poter lavorare tutti i giorni previsti dal contratto e di non aver decurtazioni dallo stipendio.”