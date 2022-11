"Funzionalità e design", il binomio vincente di EcoControl Gsm a Ecomondo 2022

RIMINI. Se ieri il palcoscenico di Rimini era sulla Gigafactory, oggi - anzi nell'edizione 25 di Ecomondo, che ha tenuto banco dall'8 all'11 novembre - è della EcoControl Gsm, dove ha messo a segno una presenza con numeri record caratterizzata dal binomio vincente "Funzionalità e design".

È un mondo a colori la Città ideale di EcoControl GSM a Ecomondo, che ha chiuso i battenti della 25/ma edizione alla Fiera di Rimini. Lo stand dell’azienda molisana, che occupa oltre 50 addetti, sarà ricordato come un angolo di paradiso terrestre, "accogliente e rilassante" è stato definito dai visitatori della rassegna che quest’anno ha visto aumentata del 41 per cento l’affluenza ai padiglioni.

“Numeri record anche per il nostro brand – commenta soddisfatto il ceo Fausto Di Stefano – con decine di appuntamenti tra clienti consolidati e nuovi, italiani e esteri”.

Versatilità e integrazione, sono queste le caratteristiche dei prodotti EcoCtrl, apprezzati dai partecipanti all'appuntamento internazionale sull'economia circolare e le tecnologie green.

In particolare Ecoisola e Iseco, dedicati alla raccolta differenziata 4.0, hanno catturato l'attenzione dei buyer. "Ecoisola è il nostro prodotto di punta - spiega Di Stefano - È un macchinario informatizzato e autosufficiente, in grado di tracciare in modo completo e preciso il materiale conferito. Nasce nella linea Ecomodular, come supporto alla raccolta porta a porta per abbatterne i costi. Il suo design e l’altissima personalizzazione la rendono gradevole e facilmente integrabile nel contesto cittadino". Iseco, che fa parte della linea Ecocompact, "si caratterizza per la sua geometria moderna - prosegue il ceo di EcoCtrl - una forma compatta ed esteticamente gradevole che lo rende un prodotto perfetto da localizzare in ambiente urbano".

L'ottava partecipazione ad Ecomondo per EcoCtrl "è stata la conferma che funzionalità e design, dunque, sono il binomio perfetto che caratterizzano le nostre proposte - conclude Di Stefano - ed è su questa strada che proseguiremo a sviluppare i nostri prodotti".

Galleria fotografica