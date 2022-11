Nave da record per caricare i furgoni Sevel "pilotata" da Stefano Marinucci a Vasto

Nave da record per caricare i furgoni Sevel "pilotata" da Stefano Marinucci a Vasto

VASTO. Nave da record al Porto di Vasto. Il Porto di Vasto si conferma un’infrastruttura logistica di primaria valenza per tutto il territorio.

Questa mattina, infatti, grazie alle caratteristiche dei suoi fondali, ma ancora di più per la preparazione e professionalità delle maestranze, la Nave Eurocargo Salerno della “Grimaldi Lines”, di 196 metri di lunghezza, si è attraccata dando seguito al carico di ben 651 furgoni della Sevel.

Il carico, con destinazione il Porto di Monfalcone, sarà poi dirottato sui mercati Europei. La nave, con la sua stazza, abbatte tutti i record e si attesta tre le imbarcazioni più grandi mai entrate in Porto.

Tutto questo è stato possibile grazie al confronto e allo spiccato spirito di collaborazione tra L’Autorità Marittima di Vasto, il pilota ormeggiatore e dagli addetti dei servizi Portuali. Tutte le attività sono state eseguite, direttamente, dal Comandante del Porto di Vasto, Stefano Varone. Piena soddisfazione è stata espressa da Pietro Marino, dell’Agenzia Marittima Vastese: “un plauso a tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di attracco". .

Le competenze professionali acquisite negli anni e il fattivo intervento del Comandante, della locale Capitaneria di Porto, hanno creato le condizioni per avviare un nuovo corso dello Scalo Marittimo di Punta Penna. Con la stessa Nave che tornerà a Vasto già la prossima settimana.

Non va dimenticato che sulla struttura si realizzeranno, a breve, ulteriori investimenti. L’intermodalità per il Porto di Vasto, con l’avvento del collegamento ferroviario, diventerà fondamentale per il suo sviluppo e una conseguente crescita nei volumi dei traffici.





All’origine del record, l’ampliamento dei fondali dello scalo di Punta Penna, che permette l’approdo di navigli di maggiore stazza.

Un’asticella che dovrà essere alzata, abbassandoli… anche a Termoli, se si vuole cogliere opportunità derivanti dal traffico marittimo, di merci e persone.

Un pizzico di termolesità comunque c’è stata anche oggi, il capitano che ha fatto da pilota alla nave per l’entrata nel bacino portuale era Stefano Marinucci, molto esperto in questo tipo di manovre che svolge da diversi decenni, sia nel porto di Termoli per l’entrata dei natanti che fanno la spola Termoli-Tremiti, per poi trasferirsi di corsa a Vasto per effettuare servizi analoghi ma con traffico commerciale.

