Industria pesante, i metalmeccanici chiedono subito un tavolo di confronto

TERMOLI. Insediato il nuovo governo e definite le deleghe, arrivano le prime richieste da parte delle parti sociali metalmeccaniche. I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, rispettivamente Benaglia, De Palma e Palombella, hanno inviato una richiesta di incontro al ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, nonché al ministro per l’Ambiente e la Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, riguardo le rilevanti crisi aziendali che impattano sul settore metalmeccanico, i tavoli e le problematicità che coinvolgono strategiche filiere settoriali quali automotive, siderurgia, elettrodomestico, e per promuovere l’industria metalmeccanica e la sua occupazione.

Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil sono convinte che, mai come ora, processi come la crisi energetica, la transizione ecologica, le scelte del Pnrr, il sostegno alle realtà industriali in crisi, la difesa dell’occupazione di qualità che il settore esprime, richiedano forti scelte di politica industriali, di difesa ed attrazione degli investimenti pubblici e privati. Le organizzazioni sindacali ritengono che il confronto con le parti sociali possa meglio definire ed indirizzare le future scelte del Governo. La richiesta di un incontro, quindi, per stabilire relazioni dirette e confrontarsi su come rimettere al centro delle scelte pubbliche industriali i settori che le organizzazioni sindacali metalmeccaniche vivono e rappresentano.