Il futuro di Stellantis a Termoli: il dibattito in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. «Oggi in Consiglio regionale si è finalmente tornati a parlare di Stellantis e della Gigafactory di Termoli. Sull’argomento depositammo una mozione addirittura a gennaio di quest’anno, in cui chiedevamo al presidente Toma un impegno concreto per il mantenimento dei livelli occupazionali dell’azienda, quando la produzione entrerà a regime, plausibilmente nel 2030.

Toma sul tema oggi ha preso un impegno formale, dicendo che relazionerà periodicamente in Consiglio regionale sull'evolversi della situazione». Lo sottolinea il consigliere regionale Valerio Fontana del M5S.

«Ad oggi sono intercorsi infatti almeno due Tavoli di confronto a cui hanno partecipato la Regione Molise, il Ministero dello Sviluppo economico, Invitalia e Acc, l’Automotive Cell Company, la join venture di cui fanno parte Stellantis, Total e Mercedes. Ma non solo, perché in questi mesi si è creato contestualmente un altro Tavolo sullo sviluppo scientifico del progetto a cui, da ciò che ci risulta, parteciperà anche l’Università del Molise.

Rilevanti, ad ogni modo, alcuni dati che sono iniziati a circolare proprio a seguito di questi incontri. Come ad esempio il dettaglio della quantità di gigawatt che dovrà produrre l’azienda: al momento si parla di circa 40 gigawatt/ora. Ancor più degno di nota quello degli esuberi del personale: una volta entrato a regime il livello di produzione della Gigafactory, a partire da un processo di sviluppo industriale che entrerà nel vivo nel 2025, si parla di circa 2000 unità lavorative impiegate. Ciò significa che saranno circa 1000 gli esuberi partendo dai numeri attuali degli impiegati in azienda.

È importante quindi tutelare il numero attuale dei lavoratori, ma anche capire i risvolti che avrà la Gigafactory sul nucleo industriale, sul territorio di Termoli e dell'intera regione.

Noi continueremo a seguire con attenzione la vicenda a cui è legato il futuro occupazionale, ma anche quello energetico e industriale del Molise».

In merito è intervenuta anche Patrizia Manzo: «A distanza di undici mesi dalla presentazione della nostra mozione sulla Gigafactory di Termoli, solo oggi siamo riusciti a portare il tema in Aula. Certo, la ormai nota lentezza dei lavori del Consiglio, anche in questo caso rallenta il nostro compito di far chiarezza su accordi e protocolli presi da Regione Molise, Stellantis e Mef, svolti nella massima riservatezza.

È chiaro che dal 24 gennaio 2022, data in cui abbiamo depositato la mozione, le dinamiche e i contesti siano cambiati ma alcune nostre domande restano in piedi. Punti interrogativi che interessano temi delicati come il lavoro, l’energia e il territorio, quesiti che la politica ha il dovere di porsi, dando risposte precise ai molisani.

Il focus principale del dibattito si concentra su due questioni molto delicate che fanno riferimento alla crisi occupazionale ed energetica. Quello della Gigafactory rappresenta infatti un importante investimento che può fare da traino per un ulteriore sviluppo in chiave sostenibile. E la Regione, in tal senso, può e deve fare la sua parte, programmando anche politiche attive del lavoro rispondenti al fabbisogno che comporta questa delicata transizione ecologica.

Da non trascurare, allo stesso tempo, la questione legata al fabbisogno energetico di una fabbrica come può essere, appunto, una Gigafactory. Vanno attenzionati con cura quindi i progetti presentati da alcune imprese molisane incentrati sulla produzione di idrogeno verde.

Ma non solo: in questo momento delicato di crisi energetica, economica e occupazionale il nucleo industriale di Termoli necessita di maggior attenzione affinché si metta anche un punto sull’annosa questione della messa in sicurezza del fiume Biferno.

Il presidente Toma ha preso un impegno formale ad aggiornare costantemente l’Aula affinche si possa costruire un dibattito sul tema del lavoro troppo spesso dimenticato e trascurato da questo Consiglio regionale.

Questo perché, non mi stancherò mai di ripeterlo: l’economia corre più veloce della politica, ma i processi economici che ricadono sul territorio non vanno subìti, bensì governati».