Pilkington, rinnovo contratto è vicino: “Sicurezza e aumento nelle tasche dei lavoratori”

SAN SALVO. Si è svolto ieri l’incontro a San Salvo dell’Attivo Unitario delle tre categorie Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil con l'obiettivo di analizzare la piattaforma per il Rinnovo CCNL Industria Vetro Lampade e Display per il periodo dal 1° Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2025.

Strumento fondamentale per affrontare le cicliche crisi dell’economia e le sfide dettate dall’innovazione e, oggi, dalla transizione ecologica, il Ccnl contribuisce al consolidamento e al rilancio dei settori interessati. Insieme alla contrattazione aziendale e alla qualità delle relazioni sindacali, i punti chiave restano la tutela dei lavoratori e la difesa dell’occupazione. Per queste e altre buone ragioni, l’appuntamento sul rinnovo del contratto nazionale al centro culturale Aldo Moro ha visto ampia partecipazione da parte dei delegati sindacali della zona di San Salvo, Vasto e Chieti.

“Un contratto manifatturiero importante e che riguarda più di 25mila persone nel Paese. L’attuale momento storico è caratterizzato da un forte rilancio dei costi dell'energia e da un'impennata dell'inflazione. Questi sono gli elementi principali su cui verte la nostra piattaforma, cioè salvaguardare le esigenze di salario dei lavoratori, ma considerare anche i costi delle imprese affinché non causino deindustrializzazione o mancanza di occupazione. L'obiettivo del rinnovo contrattuale è quello di riportare, in un contesto difficile come quello che stiamo affrontando oggi, una buona soddisfazione dal punto di vista del salario e delle tasche dei lavoratori. E dobbiamo condividere anche con l'impresa quali sono gli elementi di politica industriale da mettere insieme per venire incontro a questo settore energivoro e che ha bisogno di sovvenzioni e aiuti perché il rischio è che le produzione rimangano insostenibili a danno dell'occupazione. Questa è una cosa che noi non vogliamo, anzi vogliamo velocizzare il processo attraverso le relazioni industriali che teniamo a livello nazionale per rilanciare il settore”, ha detto Lorenzo Zoli, Segretario Nazionale Femca Cisl.

“Con questo incontro vogliamo rendere edotti i rappresentanti dei lavoratori sull’ipotesi di piattaforma che vorremmo presentare per il rinnovo in scadenza il prossimo 31 dicembre verranno. Chiediamo di rinnovare a breve tempo il contratto. Vogliamo che si investa sulla sicurezza e che si innalzi il livello del salario dato che siamo bassi rispetto all’inflazione e ai costi in continuo aumento. È un contratto che vorremmo risolvere a breve, anche se il problema del costo dell'energia non ci facilita essendo industrie energivore. Oggi partiamo con un’ipotesi di piattaforma che verrà presentata e il 22 a Roma alle controparti e da lì a poco si comincerà la discussione. Lo stato di salute attuale dell'azienda è abbastanza buono nonostante tutte le difficoltà dell’Automotive e ora che abbiamo risolto i problemi di lavoro è iniziato quello legato all'energia e questo diventa un peso per tutti noi”, hanno aggiunto Arnaldo Schioppa per la Uiltec ed Emilio di Cola per la Filctem.









