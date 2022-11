Unimol, Giovanni Cerchia è il nuovo direttore del Dipartimento di Economia

CAMPOBASSO. Il professor Giovanni Cerchia è il nuovo Direttore del Dipartimento di Economia.

Nell'aula "Franco Modigliani" del Dipartimento di Economia si sono svolte le votazioni per eleggere il nuovo direttore. Giovanni Cerchia, Professore Ordinario di Storia contemporanea, è il neo Direttore del Dipartimento di Economia. Al suo primo mandato, guiderà il Dipartimento per i prossimi tre anni.

Nato in Svizzera, presta servizio presso l’Università degli Studi del Molise dal 2005. Presidente del Corso di Laurea magistrale in Archeologia, Beni Culturali e Turismo dal 2009 al 2013, coordinatore di vari dottorati ricerca a partire dal 2008, ha diretto il Centro di iniziative e studi per la Riforma dello Stato (Roma), mentre dal 2019 è diventato Direttore scientifico della Fondazione Giorgio Amendola (Torino), oltre che membro del Consiglio direttivo dell'Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell'Età Contemporanea «Vera Lombardi» (Napoli). Nel dicembre 2020 il Ministro dei Beni Culturali lo nomina componente del Consiglio di Amministrazione della Reggia di Caserta.

Autore di una significativa produzione scientifico-didattica, le sue principali pubblicazioni sono dedicate alla storia della sinistra politica italiana nel Novecento e alle vicende della Seconda guerra mondiale, con particolare riguardo al Mezzogiorno d’Italia.

Nel ringraziare i colleghi e i componenti del Dipartimento per la fiducia espressa attraverso il loro voto e consenso, il prof. Cerchia, a valle delle operazioni di scrutinio, ha dichiarato: "Mi aspetta un compito davvero importante ed entusiasmante, non semplice, ma che all’interno del Dipartimento, nel suo essere insieme, troverà terreno fertile e agevole, accompagnato dall'ormai consueto e comune impegno. Questa espressione di unità continuerà ad essere l'elemento indispensabile per affrontare al meglio le prossime impegnative, stimolanti e significative sfide. Imprimere tale slancio, partecipazione e condivisione per lo sviluppo e crescita del nostro Dipartimento e di UniMol non può che prescindere dal contributo che ciascuno di noi è sicuramente in grado di fornire ed il segnale avuto oggi ne rappresenta la più nitida conferma.

Un pensiero di gratitudine e di saluto - ha concluso il neo Direttore Cerchia - mi preme porgerlo a chi mi ha sapientemente preceduto in questo ruolo: a Stefania Giova. Già suo vicedirettore per diversi anni, ho avuto l'opportunità di condividere il suo costante impegno istituzionale nel percorso di crescita, sviluppo e consolidamento del Dipartimento di Economia e dell’Ateneo molisano".