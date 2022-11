Superbonus ieri e oggi: quali prospettive? Da Cianciosi il punto sul provvedimento

TERMOLI. L’ennesima modifica al Superbonus, approvata il 10 novembre 2022 dal Consiglio dei Ministri del nuovo governo Meloni con il decreto DL Aiuti-quater, offre l’occasione per mettere un po’ d’ordine nel ginepraio di questa misura che ha contribuito a rilanciare il settore delle costruzioni dopo lo stop pandemico, ma ha creato anche tanta confusione e difficoltà, innescando anche fenomeni speculativi sul mercato.

Per fare chiarezza su passato, presente e futuro del Superbonus, Cianciosi Soluzioni Edili, rivendita edile storica di Termoli, organizza in data 23 novembre 2022 un incontro aperto ad amministratori pubblici, tecnici, architetti, ingegneri, geometri, imprese dell’edilizia e investitori. L’evento si terrà dalle ore 17.30 presso la Sala Conferenze di Cianciosi, in via Giulio Pastore 4 a Termoli (Zona Industriale B).

L’iniziativa si pone l’obiettivo di analizzare l’evoluzione del Superbonus 110% alla luce anche della situazione congiunturale attuale, gravata dall’inflazione, dai rincari dei costi energetici, dalla guerra in Ucraina. Oltre ad approfondire i dati relativi all’incentivo fiscale e tracciare una previsione del suo andamento futuro, il dibattito si aprirà anche a spunti di riflessione sugli scenari che attendono il settore delle costruzioni nei prossimi mesi.

A offrire un prezioso contributo allo sviluppo della discussione ci sarà l’intervento del Coordinatore del Centro Studi YouTrade, Federico Della Puppa, che presenterà, numeri alla mano, la portata del provvedimento varato dal Decreto Rilancio del governo Conte nel 2020 e gli scenari previsionali che attendono l’edilizia nel prossimo futuro. YouTrade è la rivista più letta dalle imprese di distribuzione di materiali per edilizia. Rivenditori, grossisti e aggregazioni di imprese della distribuzione edile, attrezzature e accessori, industrie produttrici, enti e istituzioni sono i suoi target di riferimento.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per festeggiare i 40 anni della Cianciosi Soluzioni Edili che con questo incontro intende offrire un prezioso regalo a tutti coloro che hanno contribuito al suo successo e ringraziare chi ha fatto parte della storia dell’azienda.

«Negli ultimi anni anche il settore dell’edilizia si è aperto alla cultura. Tutta la filiera sta lavorando attivamente per costruire una rete culturale e anche la Cianciosi Soluzioni Edili vuole fare la sua parte. Questo incontro intende andare proprio in questa direzione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire un argomento complicato come quello del Superbonus e mettere a disposizione ulteriori elementi per fare delle scelte più oculate», commenta Dante Cianciosi, titolare della Cianciosi Soluzioni Edili e organizzatore dell’evento.

Programma

ore 17.30 - Welcome coffee

ore 17.45 - Saluto Dante Cianciosi

ore 18.00 - Intervento Federico Della Puppa, Coordinatore del Centro Studi YouTrade

ore 19.30 - Domande del pubblico

ore 20.00 - Aperitivo finale

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’indirizzo mail cianciosi@cianciosi.com o telefonate ai numeri 346.4073886–328.2109604.

