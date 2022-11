Firmata la convenzione tra Aci Molise e Asec-Confesercenti

CAMPOBASSO. Firmata la convenzione tra Aci Molise e As.E.C. Confesercenti: agevolazioni e prezzi scontati per tutti i soci.

L’Automobile Club Molise e l’As.E.C. Confesercenti provinciale di Campobasso hanno sottoscritto, nella mattinata del 16 novembre 2022, una convenzione volta ad offrire nuovi servizi e agevolazioni ai propri Soci/iscritti nell’ottica di favorire lo sviluppo del territorio attraverso la sinergia tra associazioni ed enti pubblici.

In particolare, la convenzione -valida dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2024- offre la possibilità ai soci titolari della tessera ACI di ottenere il 10 % di sconto per la fruizione dei servizi offerti da AS.E.C. Confesercenti (CAF/Bandi/Finanziamenti) o per l’acquisto dei corsi professionali forniti dall’associazione, tra quelli consultabili su www.confesercenticb.it e su www.asecformazione.it. Gli iscritti all’As.E.C. Confesercenti, invece, potranno acquistare la tessera ACI Gold o la tessera ACI Sistema con uno sconto di 20 euro rispetto al normale prezzo di vendita.

“La firma di questa convenzione -ha commentato Francesco Meleca, Direttore dell’Aci Molise- ci rende molto felici, in quanto permette all’Automobile Club Molise di entrare nel mondo As.E.C. Confesercenti che offre alla comunità molisana diversi servizi, soprattutto nell’ambito formazione”.

Soddisfazione anche per il presidente dell’As.E.C. Confesercenti, Pasquale Oriente, che nel ringraziare Aci Molise per la collaborazione e per la possibilità offerta, ha ribadito come “la sinergia tra associazioni rappresenti un ottimo punto di partenza per favorire lo sviluppo del territorio e ampliare i servizi offerti a commercianti e cittadini”.

