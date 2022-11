«Ripensare il ruolo del pescatore, è il protagonista della transizione blu»

TERMOLI. L’attività istituzionale della principale associazione di categoria del mondo armatoriale, Federpesca, è particolarmente effervescente in questo autunno. Anche perché, i temi dell’economia blu, della sostenibilità del comparto ittico e la revisione delle regole comunitarie, nel quadro allarmante dei rincari energetici, impone di essere sempre sul pezzo. Federpesca è stata protagonista anche a Ferrara, dove si è tenuta Sealogy, l’appuntamento fieristico internazionale interamente dedicato all’universo mare e alle sue risorse. Sealogy promuove e valorizza l’ambiente marino, divulga tendenze, innovazioni e buone pratiche, nel pieno rispetto della tutela e salvaguardia dell’ecosistema marino e dello sviluppo sostenibile. Aree espositive, convegni e workshop, dimostrazioni e showcase, laboratori e show cooking legati alla Blue Economy sono stati i protagonisti dell’evento.

La direttrice generale di Federpesca, Francesca Biondo ha preso parte al Convegno “Blue Economy: Fondi Ue 2021-2027 e i finanziamenti del Pnrr – La strategia di accesso ai finanziamenti e le principali opportunità di finanziamento per la pesca, l’energia e i trasporti”, dove è intervenuta sul tema dell’importanza strategica della pesca nella blue economy e sull’attuazione di investimenti volti a un futuro sostenibile della pesca a livello economico, sociale e ambientale. «Il ruolo dei pescatori deve essere ripensato e valorizzato, in quanto essi stessi sono tra i principali attori che possono innescare e realizzare la transizione blu – ha dichiarato Francesca Biondo – solo con il loro contributo e la loro inclusione nelle attività progettuali e attraverso investimenti volti ad azioni concrete nel settore, sarà possibile perseguire una blue economy sostenibile a livello ambientale, economico e sociale». Federpesca è stata poi protagonista durante l’ultima giornata dell’appuntamento fieristico, dove ha collaborato all’organizzazione del workshop di co–progettazione con gli attori della blue economy dell’Adriatico “Come favorire lo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura?” e della Tavola Rotonda “Pesca e acquacoltura insieme per la sostenibilità”, nei quali hanno preso parte la direttrice Francesca Biondo e il vice presidente di Federpesca, Federico Bigoni.

Durante gli incontri, sono state discusse strategie comuni per una produzione ittica più sostenibile e identificate e condivise nuove idee e azioni per generare innovazione sostenibile nel contesto della blue economy. Infine, con l’Università Politecnica delle Marche si è tenuto un workshop dal titolo “Pillole di scienza raccontate da giovani ricercatori”. «L’obiettivo è quello di rafforzare il rapporto con la ricerca scientifica e con i giovani ricercatori per sensibilizzare i cittadini sul tema della pesca e promuovere azioni di divulgazione scientifica del settore», ha dichiarato la direttrice Biondo.