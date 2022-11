Staffetta ai vertici della Confcommercio Molise, Paolo Spina lascia e subentra Angelo Angiolilli

CAMPOBASSO. A margine dei lavori svolti in mattinata, l’assemblea ordinaria elettiva di Confcommercio Molise riunita a Campobasso con voto unanime, ha eletto il nuovo presidente regionale Angelo Angiolilli, agente generale per Groupama Assicurazioni Spa.

Presenti ai lavori il dr. Renato Mattioni, capo di gabinetto del presidente Confcommercio Carlo Sangalli e il dirigente confederale dr. Fabio Tuzi.

Paolo Spina conclude il suo percorso iniziato il 31 gennaio 2004: “Lascio una Confcommercio al passo con i tempi – ha dichiarato all’assemblea l’imprenditore campobassano - che ha fatto della cultura d’impresa e della difesa generale degli interessi imprenditoriali la propria mission. Oggi la Confcommercio è sì vicina alle piccole aziende storiche della nostra Regione che continuano a considerarci un fondamentale punto di riferimento, ma è anche vicina ad aziende più strutturate, che vedono nella Confcommercio un punto fermo per la loro crescita e che hanno colto, ad esempio, l’importanza della formazione che Confcommercio mette a loro disposizione. Siamo stati un prezioso punto di riferimento per gli associati, ma anche per le Istituzioni e le Forze dell’Ordine, per i media locali. Un augurio sincero sentito alla nuova dirigenza, al nuovo consiglio che ha raggiunto un perfetto equilibrio tra esperienza e innovazione – ha concluso Spina - e soprattutto al nuovo presidente Angelo Angiolilli che è stato al mio fianco per tutti questi anni con lealtà e spirito di servizio”.

Il nuovo presidente nel corso del suo intervento ha voluto sottolineare all’assemblea: “Mi impegno sin d’ora a proseguire l’azione di consolidamento già iniziata quando, alcuni anni fa, le due organizzazioni provinciali hanno deciso di unificare le loro realtà, per un più organico riassetto del sistema associativo regionale, con il proficuo intento di essere maggiormente rappresentativi presso le Istituzioni ma soprattutto presso le varie imprese della Regione”.

Nel suo discorso, Angiolilli ha proseguito affermando che Confcommercio Molise continuerà ad investire sulla formazione perché “Ce lo chiedono gli associati e perché è solo attraverso la crescita culturale delle imprese, dei loro collaboratori e del territorio in generale che il tessuto economico di questa Regione avrà un futuro. Un’attenzione particolare continueremo a dedicarla al tema della legalità, praticando e rafforzando tutti i rapporti con le Forze dell’Ordine e presidiando i territori, soprattutto quelli più a rischio. Continueremo ad essere ed esserci: #confcommercioc’e’”

La Confcommercio Molise ha rinnovato anche il proprio Consiglio, esprimendo rappresentanti di tutto il territorio regionale. Eletti ANGIOLINI CARMELA (imprenditrice), BALANTE MASSIMO ANTONIO (imprenditore), CIANCIOSI DANTE (imprenditore), COLARUSSO FRANCO (imprenditore), COLUCCI GIUSEPPE (imprenditore), DURANTE CARLO (imprenditore), FREDA MICHELINO (imprenditore), IANNITELLI ALESSANDRO (imprenditore), IZZI CARLO (imprenditore), PALOMBO SANDRA (imprenditrice), SILVESTRI ALBERTO (professionista), SPANO DOMENICO (professionista). Rinnovati anche il collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.

