Riforma del contenzioso tributario, a Termoli Toma "ritorna" commercialista

Il ritorno alle origini del presidente Donato Toma

TERMOLI. Un ritorno alle origini, quello del presidente della Giunta regionale, Donato Toma, che venerdì pomeriggio si è recato a Termoli, all’hotel Meridiano, per partecipare al seminario formativo organizzato dall’ordine dei Commercialisti di Larino, assieme a quelli di Campobasso, Isernia e Vasto, in materia di riforma del contenzioso tributario. L’iniziativa si inseriva nel quadro delle attività istituzionali che promuove formazione, specializzazione e aggiornamento continuo. Abbiamo approfittato proprio per sentire in veste di commercialista, professione che ha rappresentato un lungo tratto della sua vita, prima dell’impegno politico. «È un ritorno ai convegni in presenza. C’era questo stupendo convegno per i temi che tratta sulla nuova riforma del processo tributario.

Convergevano in questo luogo, tutti gli ordini molisani compreso l’ordine di Vasto e, mi pareva corretto che un dottore commercialista che in questo momento svolge anche la funzione di presidente di regione fosse presente con i colleghi. Commercialista alle prese con i numeri e non solo. Alle prese con le esigenze di tutto il territorio che devono essere mediate e portate all’attenzione del nostro Governo e dei nostri parlamentari perché non tutti i bisogni li possiamo soddisfare con le risorse che abbiamo e con le norme che abbiamo in regione. Abbiamo la necessità di relazionarci con il Governo. Il futuro delle professioni lo vedo in cambiamento repentino.

Le professioni non sono quelle che erano tali prima della pandemia e sono cambiate anche in rispetto a quando ho iniziato io negli anni ‘80. Dico ai giovani professionisti di diventare non meramente contabili ma interpreti di diritto e di affiancare i contribuenti, gli imprenditori e di aiutarli. Devono essere il braccio destro degli imprenditori e anche quello sinistro se necessario e aiutarli a superare questo momento di crisi dovuta all’incremento dei costi dell’energia. Abbiamo la cosiddetta quinta giurisdizione. Finalmente le commissioni tributarie vengono denominate, sembra poco ma fa sostanza, corti di giustizia tributaria. Viene riformata l’onere della motivazione e viene inserita la testimonianza scritta».

Il convegno aveva l’obiettivo di illustrare le problematiche in materia di riforma del contenzioso tributario relativamente alle nuove disposizioni sull’onere della prova e le conseguenze sulle varie forme di accertamento relative a società a ristretta base, sull’antieconomicità, sulle indagini finanziarie, società di comodo etc; prova dell’inerenza e del sostenimento dei costi; prova testimoniale: il regime previgente, le limitazioni, criticità e opportunità; nuove disposizioni del reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale; definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione; sospensiva cautelare e premialità dei contribuenti provvisti di bollino di affidabilità fiscale; criticità, vuoti di tutela, effetti sui conteziosi pendenti e profili di incompatibilità, relativi al divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo alla luce della sentenza di Cassazione a sezioni unite n. 26283 del 06.09.2022. Relatori sul tema Dario Deotto e Luigi Lovecchio, dello studio Deotto Lovecchio & Partners.

