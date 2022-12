Verso la proroga di altri tre anni sulla taglia minima delle vongole, comparto salvo

TERMOLI. Alcune settimane fa abbiamo raccolto lo sfogo del comparto dei cosiddetti vongolari, gli armatori che operano nel settore della raccolta dei molluschi bivalvi. In ballo la possibilità di portare a terra retine con prodotti di taglia leggermente più piccola rispetto alle norme imposte dall’Unione europea.

Ebbene, si profila all’orizzonte una nuova vittoria sulle vongole; con una ulteriore proroga per 3 anni.

«Per l'ufficialità bisogna attendere ancora qualche giorno, ma la deroga Ue sulla taglia minima per la pesca delle vongole nell'Adriatico è salva, e scatterà per altri tre anni. Oggi, infatti, scadeva il termine ultimo per presentare eventuali obiezioni all'atto delegato della Commissione europea, unico ostacolo verso il rinnovo dell'autorizzazione alle nostre marinerie. Ma al Parlamento Ue, i gruppi di maggioranza hanno dichiarato che non si opporranno.

Il rischio di uno stop era più che concreto, come avevamo denunciato fin dal principio dell'iter: le lobby spagnole avevano fatto pressioni sui deputati europei per bloccare la deroga. Ma grazie a mesi di lavoro puntuale e costante in commissione Pesca, siamo riusciti a far capire ai colleghi stranieri la fondatezza dell'atto delegato e delle prove scientifiche presentate, compresi i grandi meriti delle nostre marinerie, capaci di dimostrare con i fatti che la gestione delle vongole in Adriatico è ottimale anche sotto il profilo ambientale».

A renderlo noto il presidente di Federcoopesca Molise, Domenico Guidotti.

«Fondamentale, in tal senso, è stata la pressione sulla commissione dell'Alleanza delle cooperative e i consorzi di gestione delle vongole in Adriatico e intervento su alcuni membri italiani al parlamento, dimostrando ancora una volta che quando si fa sistema-Paese, le battaglie si vincono. Adesso, aspetteremo il 22 dicembre, termine ufficiale, prima di festeggiare, come già fatto in passato: questa sarebbe la terza battaglia vinta per la deroga sulle vongole. Dal 2019 a oggi, siamo riusciti a passare da un rinnovo annuale, a uno triennale, dando così più certezze alle nostre imprese ittiche e tutelando una delle eccellenze italiane la vongola».