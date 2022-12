Fermo pesca 2022, ancora più burocrazia dall'Europa per avere gli aiuti

TERMOLI. Com’è noto sono lunghi i tempi per poter ricevere gli indennizzi sul fermo pesca estivo e tante sono le pastoie burocratiche da assolvere. Sull’arresto temporaneo obbligatorio del 2022, osservato nel comparto Adriatico che comprende la costa molisana per sei settimane da metà agosto alla terza decade di settembre, diffuso l’iter per la cosiddetta manifestazione d’interesse. Nel luglio 2021 è stato approvato il regolamento che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura cosiddetto Feampa. Il Regolamento prevede, all’articolo 21 la possibilità di attivare l’arresto temporaneo obbligatorio. Con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) n. 8023 del 3.11.2022 è stato approvato il programma operativo del "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia CCI 2021IT14MFPR001. Prima di poter attivare la misura è necessario che la Direzione generale approvi i documenti attuativi relativi al Programma Operativo Nazionale finanziato dal Feampa (criteri di selezione, criteri di ammissibilità ecc…...), non è al momento possibile procedere con l’emanazione del Decreto ministeriale, che determina i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria di cui al D.M. n° 70970 del 15 febbraio 2022.

Al fine di permettere alle imprese interessate di rispettare quanto previsto dall’art. 63, par.6, del Regolamento (UE) n.2021/1060, “non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno” e previa approvazione dei documenti attuativi del Programma operativo Feampa 2021/2027 e successiva emanazione del decreto ministeriale che determina i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti, si trasmette in allegato il modello di manifestazione di interesse che dovrà essere depositato, a cura dell’armatore, presso l’Ufficio marittimo nel quale si effettua il fermo prima della fine del periodo di arresto obbligatorio o delle misure tecniche successive se previste o comunque entro e non oltre 31 dicembre 2022. Alla luce di quanto sopra, Il Ministero ha invitato chi di competenza ad assicurarsi che le imprese armatrici adempiano a quanto previsto dalla presente circolare. In particolare si chiede di procedere all’affissione del presente provvedimento agli Albi di tutti gli Uffici marittimi interessati ed all’apposizione del timbro di arrivo sulle manifestazioni presentate. Si chiede, inoltre, di non trasmettere alla Direzione generale le manifestazioni di interesse acquisite, in quanto al fine di rendere più agevoli e celeri le attività istruttorie volte all’eventuale erogazione degli aiuti, le stesse andranno inviate successivamente all’emanazione del decreto attuativo.