Deroghe, devozione e pesce fresco: barche in mare anche l'otto dicembre

TERMOLI. Sarà una Immacolata Concezione particolare, quella della flottiglia dei pescherecci a Termoli.

Si entra con la festività liturgica di San Basso in uno dei periodi più importanti per la vendita del prodotto ittico, quello delle festività natalizie.

Per questa ragione, è stata chiesta e ottenuta una deroga per permettere alle imbarcazioni di uscire in mare anche in una giornata festiva come quella dell’8 dicembre.

Sui banchi dei mercati cittadini sarà venduto dunque pesce fresco del nostro mare Adriatico, “battuto” all’asta nel mercato ittico giovedì sera.

In occasione del cosiddetto San Basso d’inverno alcuni armatori hanno lasciato i pescherecci agli ormeggi in segno di devozione.

A seguito di una riunione della marineria le altre uscite ieri sera sono rientrate stamani alle 7, ma torneranno in mare alle 9 dopo la "colazione di San Basso", che viene organizzata dall’associazione San Basso 7.0 assieme ad Armatori pesca Molise, Federcoopesca e Agci Agrital.

Scelta dettata dalle esigenze di carattere economico che cingono d’assedio la categoria, col gasolio ancora sopra l’euro al litro e per le giornate di fermo cospicue già osservate.

A gennaio si comincerà di nuovo a dover rispettare i paletti dell’Unione europea, imposte a salvaguardia della fauna ittica.