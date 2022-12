Sevel e Fca Plastics Unit si fermano per mancanza di pezzi

ATESSA. Si fermano Sevel e Fca Plastics Unit per mancanza di pezzi. A darne notizia le sigle sindacali:

"Si comunica che l'attività lavorativa sarà sospesa per mancanza materiali, principalmente proiettori, nella giornata di venerdì 9 dicembre.

L'attività lavorativa riprenderà regolarmente sul primo turno di lunedì 12 dicembre.

Tale fermata sarà coperta da CIGO (cassa integrazione ordinaria).

Il ckd lavorerà regolarmente.

La tredicesima mensilità verrà erogata il 15 dicembre.

Per Fca Plastics Unit: "Si comunica la sospensione dell'attività lavorativa dalle ore 06.00 di venerdì 9 dicembre alle ore 06.00 di sabato 10 dicembre 2022 a causa della fermata di Sevel (a sua volta ferma per mancanza di forniture proiettori). L'attività lavorativa riprenderà alle ore 06.00 di lunedì 12 dicembre (alle ore 5.45 per gli addetti di Plastica 2)."