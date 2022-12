Legge di bilancio 2023, la Cgil avvia la mobilitazione e gli scioperi

CAMPOBASSO. La CGIL Abruzzo Molise e la CdLT Molise, nell’ambito della mobilitazione nazionale per contrastare alcuni contenuti della legge di bilancio e per avanzare proposte migliorative che diano risposte concrete a milioni di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, hanno messo in campo una serie di iniziative che culmineranno con due giornate di sciopero regionale : il 15 dicembre toccherà all’Abruzzo ed è prevista una manifestazione interregionale in Piazza Alessandrini a Pescara e il 16 sciopereranno lavoratrici e lavoratori molisani che parteciperanno con una delegazione ad una delle tante manifestazioni organizzata in Piazza Santi Apostoli a Roma.

La legge di bilancio proposta dal nuovo governo appare iniqua e accresce povertà e disuguaglianze, aumenta la precarietà e favorisce, in maniera nemmeno troppo velata, l’evasione fiscale.

La CGIL propone : la riduzione del cuneo fiscale a favore di lavoratrici e lavoratori per aumentare salari e potere di acquisto in un periodo devastante per le famiglie italiane, fondi adeguati per sanità, scuola, università, filiera della ricerca e della conoscenza e trasporto pubblico, più risorse per welfare sociale e per politiche che contrastino la povertà, politiche che diano un’attenzione particolare al Sud del Paese, lotta seria all’evasione fiscale, riforma stabile delle pensioni con un’attenzione particolare a “opzione donna” e alle rivalutazioni integrali, fondi per istituire la pensione di garanzia per i giovani, maggiore tassazione per extra profitti e grandi patrimoni.

La manovra finanziaria avrà delle ricadute dirette anche sulle nostre Regioni. La CGIL illustrerà le criticità e le proposte che caratterizzeranno le giornate di mobilitazione e di sciopero nel corso di una conferenza stampa che si terrà VENERDI’ 9 DICEMBRE alle ore 9.00 presso la sede Regionale del Molise in via Mosca 11 a Campobasso. Saranno presenti i segretari delle diverse categorie e i segretari Generali delle due strutture Carmine Ranieri e Paolo De Socio.