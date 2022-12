Il polo logistico al nucleo industriale non è più un miraggio

TERMOLI. Grande attenzione in Molise per l’investimento da 60 milioni di euro che verrà realizzato da un’azienda con base a Porretta Terme, nella cintura bolognese, attiva nella logistica degli elettrodomestici. Un impatto occupazionale da 600 posti di lavoro che a regime, nell’arco di 5 anni, crescerebbero fino a 850.

Polo logistico a cui aveva fatto riferimento anche il presidente del Cosib, senza però dare alcun dettaglio, nel corso di questi due anni di mandato. Per ottenere questa chance di sviluppo del territorio, è stato necessario autorizzare l’inclusione di un lotto di ulteriori 100 ettari, perché una porzione ricadeva all’esterno delle zone Zes. Il commissario straordinario Manlio Guadagnuolo, non a caso, ma avvedutamente, aveva avviato le verifiche trimestrali di tutte le zone ammesse in precedenza, per valutarne lo stato dell’arte e nel caso prevedere anche estensioni.

Così è stato ed è fondamentale la sinergia col Comune di Termoli e il sindaco Roberti, e lo stesso Consorzio per l’industrializzazione della Valle del Biferno.