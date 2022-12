Boccata d'ossigeno agli armatori, arrivano i ristori dal Ministero

TERMOLI. L'associazione di categoria Federpesca ha reso noto che è stato pubblicato martedì 6 dicembre 2022, il decreto numero 620.252 che eroga alle Direzioni marittime le risorse destinate alle imprese del settore della pesca, derivanti dal Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Un contributo fondamentale per affrontare il caro gasolio. Segnaliamo la richiesta di regolarità del Durc per ottenere il pagamento. Nello specifico, con decreto n. 620.252 del 2 dicembre 2022 è stato disposto il pagamento della somma di euro 13.381.595,44 in favore dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima per il pagamento dei contributi previsti dall’art. 1 comma 1 lett. a) del decreto ministeriale n. 149546 del 31 marzo 2022.

I Funzionari Delegati, al momento del pagamento dei contributi di spettanza dei singoli beneficiari e propedeuticamente allo stesso, ai sensi dell’art. 5, comma 4, DM 149546 del 31 marzo 2022, e dell’art. 5, comma 4, DD n. 248725 del 3 giugno 2022, procederanno a verificare la regolarità contributiva e assicurativa del beneficiario, provvedendo ad acquisire il Durc (documento unico di regolarità contributiva) e, per i contributi superiori ai 5mila euro, alla verifica inadempienti (art. 48-bis DPR 602/1973) cosiddetta “verifica Equitalia”. Le somme sono ripartite in quota alle direzioni marittime e la flottiglia termolese è compresa in quella di Pescara. Nel complesso, sono 4.221 le istanze evase, nella direzione marittima di Pescara, con imbarcazioni di Abruzzo e Molise pari a 246, con una somma di 859.036 euro.

