Imprenditoria civile, a Guglionesi l'incontro per creare un buon lavoro

GUGLIONESI. Lunedì 19 dicembre alle ore 16,30 si terrà, presso la Sala Consiliare del Comune di Guglionesi, l'incontro sul tema "I Patti per l'imprenditoria civile - lavoro, comunità, futuro" organizzato dall'Arci Francesco Jovine.

Ma cosa sono questi "Patti per l'imprenditoria civile".

La proposta dei "Patti" è contenuta nel documento "Per un nuovo welfare" sottoscritto da oltre 100 associazioni/Enti ed hanno, come finalità, l'attivazione di organiche forme di collaborazione tra pubblico­ privato-comunità" per creare "nuovo e buon lavoro" con il quale favorire il re-inserimento, nel mondo del lavoro, di coloro che, par vari motivi, si trovano ai margini del sistema produttivo.

I "Patti per l'imprenditoria civile" riportano il "lavoro" al centro dell'attenzione in un momento in cui la rivoluzione tecnologica e digitale sta cambiando il modo di produrre, lavorare e consumare rendendo incerto il futuro di ogni lavoratore (emblematica, a riguardo, l'esperienza del settore bancario).

Ripartiamo, dunque, dal lavoro come diritto, dal lavoro come dovere, dal lavoro come bisogno insopprimibile che dà "senso" e significato alla persona.