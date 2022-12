Una trasferta nel Sud-Est asiatico, la missione tra Vietnam e Singapore

TERMOLI. C’è anche il commercialista termolese Giovanni Monti nella delegazione che da due giorni si trova in Vietnam, ad Hanoi. Un interessante road show internazionale nel Sud-Est asiatico, dedicato a Vietnam e Singapore: «Commercialisti e imprese verso i mercati esteri», la missione istituzionale dei commercialisti organizzata dall'Aicec (Associazione internazionalizzazione commercialisti ed esperti contabili) e dal Consiglio nazionale della categoria con il patrocinio di Ita (Italian trade agency), delle Ambasciate italiane a Singapore ed Hanoi, e il supporto delle Camere di Commercio in Vietnam e a Singapore. I lavori sono stati aperti con i contributi dell'ambasciatore italiano in Vietnam Antonio Alessandro, del vice presidente della Camera di Commercio vietnamita Bui Trung Nghia, del presidente della Camera di Commercio italiana in Vietnam Michele D'Ercole, del presidente dell'Aicec Giovanni Gerardo Parente e del presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Elbano De Nuccio.

Il Vietnam è uno dei Paesi che più incontra gli obiettivi di ricerca di soluzioni e idee per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese alla base del lavoro dell'Aicec. Caratterizzato da un forte dinamismo negli scambi economici mondiali, da un tasso di crescita intorno al 7%, da una posizione strategica all'interno dei Paesi del sud est asiatico, da una forte apertura agli investimenti stranieri, da una popolazione di oltre 100 milioni di abitanti, il Vietnam si sta configurando come Paese a medio reddito e ha deciso di puntare sui settori tecnologicamente avanzati, nei quali l'Italia vanta una grande esperienza. Inoltre, gli ottimi rapporti bilaterali, molto stretti anche a livello europeo, lo rendono particolarmente attrattivo per gli investimenti, come sottolineato sia dall'ambasciatore Alessandro che dal vice presidente Nghia, che hanno ricordato che l'anno prossimo si festeggeranno i 50 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam, i 10 anni della firma del partenariato strategico, nonché i 15 anni della costituzione della Camera di Commercio italiana in Vietnam.

I Paesi appartenenti all’Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico (ASEAN) con oltre 600 milioni di abitanti ed età media di 28 anni si collocano, nell’insieme, al 7° posto al mondo per ricchezza prodotta e sono destinati ad occupare la 4a posizione entro il 2030. Il Vietnam con un reddito pro capite in crescita, una forza lavoro adeguatamente formata, un’inflazione sotto controllo ed un PIL 2021 pari al 5,2% confermato per l’anno in corso, rappresenta una valida opportunità per le aziende manifatturiere anche nella logica di ricollocazione degli investimenti in Cina (“China + 1”). Singapore, oltre ad essere diventato il principale hub finanziario del Sud Est Asiatico in alternativa ad Hong Kong, rappresenta un polo di eccellenza per le industrie del settore biomedicale e dell’IT. Grazie agli accordi di libero scambio recentemente sottoscritti da entrambi i Paesi (EVFTA ALS/UE-S), le aziende italiane possono beneficiare di importanti agevolazioni doganali negli scambi commerciali con il Vietnam e Singapore che diventano la principale porta d’accesso per gli investimenti esteri nell’area asiatica. L’obiettivo della missione è quello di introdurvi in una realtà emergente attraverso il confronto con Istituzioni, professionisti ed operatori locali con un’analisi approfondita dell’ambiente socioeconomico e delle opportunità di business per i professionisti e le imprese clienti.