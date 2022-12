Il doppio impegno della Uiltec, tra protesta in piazza e formazione

TERMOLI. La Uiltec-Molise in pieno accordo con la decisione della Uil nazionale e Uil regionale scende in campo il 15 dicembre alle ore 11 in piazza Prefettura a Campobasso per un sit-in di protesta contro la legge di bilancio.

"Diciamo no:

- all’ampliamento dell’utilizzo del voucher,

- all’ennesimo condono fiscale,

- all’estensione della Flat Tax fino a 85mila euro,

- Al depotenziamento della tassa sugli extra profitti,

- Al blocco della rivalutazione per le pensioni sopra 4 volte al minimo,

- Alla mancanza di un intervento per le pensioni dei giovani,

- Al peggioramento di opzione donna,

- All’abolizione del reddito di cittadinanza,

- Perché non sono menzionati gli obbiettivi di transizione ecologica,

- Alla mancanza di investimenti in in scuola, ricerca, sanità e mezzogiorno.

Ovviamente la protesta è accompagnata da un’informazione capillare sul territorio per motivare i punti sopra citati che sono anche ben spiegati, su tutte le piattaforme on-line della Uil nazionale.

Parallelamente, come categoria, la Uiltec-Molise continua la formazione dei propri quadri sindacali, infatti, martedì 13 dicembre dalle ore 15 presso il lido Cala Sveva Beach Club in via Cristoforo Colombo a Termoli, ci sarà un nuovo corso di formazione che riguarderà le modifiche alla contrattazione di secondo livello.

Una giornata formativa preparata dal referente alla formazione Uiltec-Molise, Petriella Alessandro, che vedrà presente tutta la Segreteria Regionale guidata da Carlo Scarati, sempre attento alla formazione dei propri dirigenti.

Saranno presenti i relatori della Uiltec nazionale:

Francesca Salvatori che parlerà di bilancio aziendale,

Marco Lupi ed Angelo D’Errico che relazioneranno sulla contrattazione di secondo livello e sul progetto “oggi studio e domani lavoro, sempre in modo sicuro!”

A chiudere, saremo lieti di ospitare la nostra segretaria nazionale Daniela Piras.

Ma non finisce qui, la nuova segreteria regionale Uiltec-Molise eletta il 31 maggio, ha deciso di spingere sull’acceleratore verso un tema che è alla base delle buone pratiche sui luoghi di lavoro: la sicurezza.

Un tema quello della sicurezza che ha visto la Uil in prima linea da tempo con il motto, zero morti sul lavoro, che deve essere il faro che illumina ogni azione di chi lavora e che deve partire culturalmente da lontano, da qui l’idea di un progetto chiamato “oggi studio e domani lavoro, sempre in modo sicuro” nato dalla struttura Nazionale della Uiltec che ha l’obbiettivo di portare nelle scuole di secondo grado il tema sulla sicurezza, progetto sposato e curato dalla Uiltec-Molise nel nostro territorio che vedrà, mercoledì 14 dicembre, il primo incontro tra Sindacato e studenti presso l’Istituto Alberghiero Federico Svevia di Termoli, che ha accolto con entusiasmo questo progetto tramite la sua Dirigente Scolastico la Dott.ssa Maricetta Chimisso che ha mostrato sensibilità verso la tematica della sicurezza e a cui vanno i nostri ringraziamenti.

Questo sarà un primo appuntamento, sicuri di poter replicare in altri istituti scolastici».