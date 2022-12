"La conoscenza unisce", si celebra il congresso regionale della Flc-Cgil

CAMPOBASSO. Il mondo della scuola partecipa in questa fine d'autunno "rovente", che vede le parti sociali avversare la manovra del Governo Meloni e più di altri il mondo Cgil, che domani celebra in Molise il suo congresso, col motto "La conoscenza unisce".

Presso il Coriolis di Ripalimosani, martedì 13 dicembre, a partire dalle ore 8.30 si terrà il II Congresso della Flc-Cgil Territoriale Molise.

Il percorso che ha portato al Congresso ha dato luogo ad una significativa prova di democrazia: alle 16 assemblee che si sono svolte nelle scuole della regione ed all’Università hanno partecipato circa 900 lavoratori, rappresentativi di tutti i comparti della conoscenza. Nelle assemblee, oltre ad eleggere i delegati che saranno parte dei rinnovati organismi dirigenti, si è discusso dei temi più vicini ai lavoratori, delle criticità del paese, del ruolo e degli obiettivi i della Cgil n un contesto politico–sociale molto difficile, in cui la preesistente crisi economica è stata ulteriormente aggravata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina.

In tal senso, è sintomatico il tema a cui è stato dedicato il Congresso e che verrà approfondito negli interventi dei relatori e nel dibatto: “La conoscenza unisce”.

Siamo infatti fermamente convinti della funzione unificante del sapere, che è il presupposto per la costruzione di una cittadinanza attiva e democratica, che abbia come obiettivo la pace attraverso la costruzione di una società aperta e inclusiva, che miri a favorire il riscatto sociale dei più deboli. Lo studio, la scuola, l’Università, sono strumenti per la comprensione del mondo e rappresentano il presupposto per la crescita democratica, perché educano al rispetto dell’altro, alla convivenza civile e solidale.

I lavori del congresso regionale della Flc-Cgil Molise verranno aperti dalla relazione introduttiva del Segretario, Pino La Fratta, cui seguirà il dibattito, in cui è previsto l’intervento del segretario territoriale della Cgil Molise, Paolo de Socio. Parteciperà ai lavori la Segretaria nazionale della Flc-Cgil Graziamaria Pistorino, che porterà il suo contributo sull’autonomia differenziata e sui rischi di questa “riforma” per il sistema d’Istruzione del paese.