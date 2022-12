Baluardi contro l'agonia del territorio, Guglionesi ha perso tante attività ma c'è chi resiste

GUGLIONESI. La lunga, lenta e inesorabile agonia di Guglionesi.

Questa frase molto cruda rappresenta la realtà guglionesana oggi. Una realtà che, da inizio anno, cade a pezzi e lascia i segni.

I segni di un destino dettato e scritto non solo dalla pandemia dalla quale, forse, stiamo uscendo fuori. Non possiamo paragonare Guglionesi nel 2022 alla Guglionesi del boom economico, quando era il fiore all’occhiello della realtà basso molisana, quando c’era tutto. E poi, quel tutto, ci è stato portato via. Così sotto al naso. La situazione guglionesana è, passateci il termine, drammatica.

Da inizio anno sono tante, forse troppe, le attività commerciali che hanno chiuso. Abbassato le saracinesche e affisso il cartello “affittasi”.

La crisi ha colpito tutti, indistintamente e non ha guardato in faccia nessuno. Lasciando dietro sé cocci rotti che non si possono aggiustare. Guglionesi vantava banche, bar, attività commerciali che lavoravano bene.

A uno a uno, a poco a poco, tutto ciò è venuto meno e continua. Non solo la pandemia, dicevamo, anche il terremoto del 2018 ha dato una spolverata alle attività. Specialmente quelle del centro storico.

Tanti gli edifici dichiarati inagibili e tante le attività che sono migrate nella zona di viale Regina Margherita, viale Marconi. Ma tutto ciò non è bastato. Da gennaio 2022 hanno chiuso le banche, è rimasta operativa solo una banca e l’ufficio postale. Hanno chiuso panifici, macellerie, bar, attività di rivenditori di materassi, letti e divani.

Chiudono per non riaprire. Chiudono perché messi in ginocchio dal caro bollette. Dai prezzi che lievitano. Dagli affitti che aumentano. Il grido di dolore è unanime.

“Siamo arrivati alla frutta. Tra poco ci faranno chiudere tutti e non sappiamo cosa fare. Ma chi non ha mezzi come farà a fare acquisti altrove. Chi ci aiuterà?”. A non crollare, a resistere a tutto questo sono le donne.

In mezzo a tutta questa crisi, le donne si rimboccano le maniche e rimangono con i piedi ben saldi nelle loro attività. Donne che hanno famiglie, figli, casa da gestire, riescono a ritagliarsi il loro spazio nel loro lavoro che amano. La crisi le ha colpite ma loro hanno una marcia in più.

Sono Tiziana, Luisa, Michela, Luciana, Monica, Emiliana, Emilia, Prisca e Lucia, Luciana, Isa, Daniela, Alberta, Stefania, Angela e Roberta, Maria, Giuseppina con Valentina e Marina, Marika, Pina, Antonella, Lucia, Mariella e Anna.

Sono loro il centro nevralgico di Guglionesi. Del centro di Guglionesi.

Continuano e non si fermano. Nonostante la crisi.

Loro nelle loro piccole attività, piccole boutique e non botteghe, regalano sorrisi e mandano avanti con dignità, amore e umiltà i loro progetti. In silenzio, ma con determinazione, tenacia, fiducia e coraggio.