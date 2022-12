Alzare l'asticella per consolidare il flusso turistico, il forum con la Fondazione Its

TERMOLI. L’inversione di tendenza c’è stata, complice il Covid o meno, il Molise è stato finalmente scoperto. Dai turisti, ovviamente. Ma ora gli operatori, il territorio, le istituzioni, devono alzare l’asticella, non basta far arrivare gente, occorre farla tornare e ripartire che sia stata soddisfatta, non solo dalla bellezza paesaggistica, ma anche dalla qualità dell’accoglienza. Non è semplice, ma c’è una chiave di volta per questo: la formazione. Un obiettivo che ha visto nella sala Adriatico dell’UniMol, confrontarsi promotori e stakeholder. Parterre gremito, con tante espressioni della società e questo è un elemento di aggregazione interessante, che denota la vivacità di un comparto che a testa alta vuole competere oltre i confini, ma serve qualità, come è stato sottolineato. Un forum con tavoli tematici e i saluti istituzionali di chi ha dato vita alla Fondazione “Its Turismo e Cultura Molise”.

Costituita a settembre dello scorso anno, la Fondazione “Its Turismo e Cultura Molise” vede tra i soci fondatori l’istituto scolastico capofila Federico di Svevia di Termoli, l’Università degli Studi del Molise (Centro Studi sul Turismo), il Comune di Larino, l’Ente di formazione accreditato Istituto Keplero di Termoli, la Rete di imprese turistiche Moleasy by R.I.T.I., la Cala Sveva S.r.l di Termoli, l’Associazione Istituto Keplero Onlus, la Confartigianato Imprese Molise e l’AIRA, Associazione Italiana Ricettività ed Accoglienza, e si prefigge di formare esperti e tecnici che contribuiscano alla nascita di un sistema integrato territoriale di politiche collegate al turismo e ai beni culturali. Tavoli di confronto a cui sono invitati esperti di livello nazionale e internazionale sui tre assi della riflessione: Lavoro, Formazione, Innovazione. Intervenuti tra gli altro, Maria Chimisso, la componente accademica con la delegata del Rettore, Fabrizio Vincitorio, Pino Puchetti.

L’Its è una Scuola di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, riferita alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzata secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo. Eroga corsi post-diploma di professionalizzazione tecnica svolti in stretta collaborazione con il mondo del lavoro di durata biennale (4 semestri) e rilascia un Diploma di Tecnico Superiore, che corrisponde al 5° livello EQF oppure al 6° livello Eqf nel caso di percorsi di durata triennale.

Lo scopo è formare tecnici superiori che, attraverso le loro competenze, contribuiscano alla nascita di un sistema integrato territoriale di politiche collegate al Turismo ed ai Beni Culturali, dando apporto significativo al consolidamento e allo sviluppo del comparto nel Molise e nelle Regioni limitrofe. Esperienze importanti, quelle messe a fuoco da Giuseppa Antonacci, Fabio Vitigello, Giulio Sansone ed Emilio Conte, Alessandro Mele, Luciano De Bonis, Gilda Falcone e Irene Tartaglia, per concludere con Monica Meini, Nella Rescigno, Sandro D'Onofrio e Francesco Federici. I loro contributi sono serviti per rispondere alle domande sul futuro del turismo, per individuare le figure professionali richieste, come prepararle e quali filiere formative attivare. Infine, l'innovazione, anche nel turismo, con l'attivazione dei circuiti virtuosi.

Galleria fotografica