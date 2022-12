Si allungano i tempi di rinnovo sul contratto Stellantis

TERMOLI. Una cosa è certa, il rinnovo del Ccsl Stellantis non si firmerà entro l’anno, come auspicavano le parti sociali. Troppo lunghe e ripetute le sessioni di confronto tra organizzazioni sindacali e azienda su singoli temi, come lo smart working, per qualcuno addirittura eccessive. Sta di fatto che seppure in un clima ancora positivo, se ne parlerà probabilmente a febbraio, visto che di sedute sono state calendarizzate anche tutte quelle del gennaio 2023.

Nella sessione di trattativa tenutasi ieri l'altro e lunedì a Torino con Cnhi, Ferrari, Iveco e Stellantis per il rinnovo del Contratto collettivo specifico di Lavoro, è stata definita la materia dell’orario di lavoro risolvendo le ultime questioni rimaste aperte nei precedenti incontri. Più in particolare, è stato precisato che in caso di rientro anticipato dalla cassa integrazione la comunicazione ai lavoratori dovrà essere data con un preavviso normale di 12 ore, nonché di 24 ore prima di un giorno festivo.

Quanto al controverso tema dei recuperi produttivi, su cui come sindacati e imprese eravamo partiti da posizioni addirittura opposte, è stato pattuito che il testo vigente potrà essere emendato sui seguenti punti: i recuperi non potranno essere richiesti se si saranno accumulate negli ultimi 12 mesi 4 giornate ancora non recuperate, non potranno essere riprogrammati più di una volta qualora non sia rispetto il preavviso minimo di disdetta di quattro giorni, potranno essere effettuati entro 12 mesi trascorsi i quali gli anticipi pagati ai lavoratori si consolideranno senza possibilità alcuna di trattenute; vengono inoltre precisate alcune modalità operative relative alle modalità di richiesta dei permessi retribuiti e alla individuazione esatta del termine di comunicazione; infine l’indennità sarà rivalutata del 10% passando da 25 a 27,5 euro. «Come sindacato infine esposto il nostro punto di vista sul tema dei diritti sindacali, che costituirà oggetto del prossimo incontro insieme a quelli del diritto allo studio, della formazione, del part time e delle norme a tutela della violenza di genere», la chiosa di Fim, Uilm, Fismic, UglM e Aqcf-r.

È stato definito il calendario degli incontri di gennaio per i giorni 12 e 13, 19 e 20, 30 e 31. In merito si è espresso il segretario nazionale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano. «Dopo il confronto positivo sui temi dell’ambiente e sicurezza, affrontati negli scorsi incontri, le parti hanno iniziato a confrontarsi su un testo che riguarda il capitolo degli orari di lavoro, uno dei più densi, complicati e importanti della piattaforma presentata dalle organizzazioni firmatarie del Contratto.

È stato confermato il gruppo di lavoro paritetico che in funzione del prossimo rinnovo contrattuale e a fronte della progressiva digitalizzazione e dell’evoluzione tecnologica delle aziende, avrà il compito di approfondire le implicazioni e le opportunità di estendere la flessibilità di ingresso e uscita dell’orario di lavoro. Sul delicato tema dei recuperi produttivi, le parti hanno concordato una normativa molto più vincolante per le imprese: queste dovranno comunicare il recupero con un preavviso di almeno quattro giorni (entro le ore 14 del martedì); l’indennità per ciascuna giornata di recupero sarà incrementata, rispetto ai 25 Euro attuali del 10%, portandola a 27,50 euro; una volta comunicato il recupero, esso potrà essere revocato una sola volta in assenza dei 4 giorni di preavviso; le aziende non potranno accumulare più di quattro recuperi nell’arco dei 12 mesi. Nel caso in cui le giornate di fermo produttivo non siano richieste entro l’anno, non saranno più recuperate, senza oneri per il lavoratore. Previo esame congiunto con la Rsa, l’intervallo (per la fruizione del pasto) di un’ora per i lavoratori non a turni, potrà essere ridotto a 45 minuti, a livello collettivo, nell’unità produttiva/area interessata.

Nel caso di utilizzo di ammortizzatori sociali, la richiesta di rientro anticipato al lavoro dovrà avvenire con pronta comunicazione e comunque con un preavviso non inferiore alle 12 ore o alle 24 ore nel caso in cui esso sia successivo a una domenica o a un giorno festivo. Il preavviso minimo per la fruizione di PAR scenderà dai 15 ai 10 giorni e le aziende sono impegnate a predisporre un’apposita modulistica attestante la presentazione della richiesta, nonché l’accoglimento o il rigetto della stessa. Previa autorizzazione del responsabile preposto, il personale addetto ai turni avvicendati potrà fruire di 24 ore di Par, anziché degli attuali 16, nel corso di ogni anno solare. Abbiamo inoltre previsto il proseguo della sperimentazione sul venerdì breve per le realtà impiegatizie di Cnhi, nonché la definizione del pagamento anche pro-quota dell’elemento specifico sul ciclo continuo.

La Fim ritiene che il confronto sul tema dell’orario di lavoro fin qui svolto consenta un sensibile miglioramento delle norme a favore dei lavoratori e soprattutto imponga alle aziende norme molto più vincolanti sulla questione dei recuperi produttivi. Le organizzazioni sindacali hanno anche presentato le richieste relative ai Diritti Sindacali e alla Partecipazione. Cnhi, Ferrari, Iveco e Stellantis si sono impegnate a valutarle e a presentare una loro valutazione nel corso del prossimo incontro di gennaio, insieme anche ai testi relativi alla formazione professionale, diritto allo studio, part-time, misure a contrasto violenze e molestie, servizi a sostegno genitorialità, pari opportunità e lavoro agile. Verranno poi trattati i temi del “welfare”, degli istituti e incrementi retributivi e dell’inquadramento professionale».