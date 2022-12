«Noi non molleremo nella nostra azione di proposta e protesta»

CAMPOBASSO. Uil Molise in piazza prefettura oggi, che ha manifestato per rivendicare i diritti di cittadinanza dei molisani.

È stata una manifestazione molto partecipata che ha visto tutte le categorie presenti insieme ai servizi regionali. Il vice prefetto vicario ha ricevuto la segretaria generale Tecla Boccardo con una delegazione composta da segretari regionali di categoria, lasciando un documento all'interno del quale sono descritte le criticità più preoccupanti per i cittadini molisani, qualora la manovra finanziaria in discussione al Governo non dovesse essere modificata.

«Ringrazio di cuore tutte e tutti coloro che hanno partecipato al nostro presidio dinanzi la prefettura di Campobasso per dire convintamente No! alla manovra che il governo si accinge a presentare.

La Uil Molise si è presentata compatta e numerosissima con i suoi rappresentanti iscritti e simpatizzanti, nonostante il clima non troppo clemente.

Siamo stati accolti da sua Eccellenza il Prefetto a cui abbiamo consegnato un nostro documento che trasmetterà al Governo, che contiene quelle riteniamo essere le maggiori criticità che potrebbe creare questa finanziaria ai cittadini molisani.

Noi non molleremo nella nostra azione di proposta e protesta», la dichiarazione di Tecla Boccardo.

