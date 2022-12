Coldiretti Molise verso la fine del commissariamento

CAMPOBASSO. La Coldiretti del Molise si avvicina alla fine del suo periodo di commissariamento. Giacinto Ricciuto e Mario Di Geronimo sono stati infatti eletti presidenti provinciali delle Federazioni Coldiretti di Campobasso ed Isernia. La vice presidenza della Federazione di Campobasso è andata ad Adamo Spagnoletti, mentre quella della Federazione di Isernia a Domenico Ferrante.

Unitamente alla elezione dei due neo Presidenti provinciali, svoltesi nella Sala Congressi della Federazione regionale Coldiretti a Campobasso e nella sala Congressi della Camera di Commercio ad Isernia rispettivamente il 14 ed il 15 cm., sono stati eletti anche i membri dei Consigli Direttivi Provinciali, dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Comitati dei Probiviri.

I due imprenditori agricoli hanno ricevuto il loro mandato dalle rispettive Assemblee provinciali composte dai Presidenti delle Sezioni comunali e/o intercomunali delle due provincie, eletti nel corso delle Assemblee comunali tenutesi a partire dallo scorso mese di aprile.

“Nei prossimi giorni – ha annunciato il Delegato Confederale di Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli - si procederà anche all’elezione del Presidente regionale, ultimo atto che riconsegnerà l’Organizzazione nelle mani dei soci imprenditori agricoli che torneranno a guidarla sul territorio”.

SCHEDE DEI PRESIDENTI

Giacinto Ricciuto , imprenditore zootecnico classe 1983, è il neo Presidente della Federazione Provinciale di Campobasso. Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, con indirizzo sulla produzione animale, all’Università del Molise. Ricciuto è il titolare di un’azienda agricola/zootecnica ubicata a Limosano dove alleva vacche da latte di razza frisona, jersey e meticce. La passione per la zootecnia, coltivata sin da bambino, ha portato il neo Presidente a compiere gli studi di agraria terminati i quali ha preso in mano le redini dell’azienda di famiglia modernizzando le tecniche di allevamento e di produzione del latte, ottenendo il duplice risultato di rispettare i principi del benessere animale e nel contempo garantire la qualità del latte che produce. Da sempre impegnato all’interno dell’Organizzazione, anche tra le fila del movimento giovanile Coldiretti Giovani Impresa, Giacinto Ricciuto ha sempre affiancato l’attività imprenditoriale con l’impegno sindacale.

Mario Di Geronimo , giovane imprenditore agricolo classe 1988, Delegato regionale in carica del movimento giovanile “Coldiretti Giovani Impresa”, è il nuovo Presidente della Federazione provinciale di Isernia. Laureando in Giurisprudenza all’università “La Sapienza” di Roma, nel 2017 Di Geronimo ha recuperato i terreni di famiglia, siti in agro di Rionero Sannitico (Is), rimasti improduttivi per anni, trasformandoli in tartufaie. Oggi la sua azienda la “GLM TARTUFI” produce il pregiato tubero nelle varietà sia nero che bianco. Dal 2020 Di Geronimo ha affiancato alla produzione di tartufi quella di miele millefiori di alta montagna, caratterizzato dai profumi delicati dei fiori di montagna dove è immersa l’azienda. Convinto sostenitore del Km zero, il neo Presidente ha aderito a Campagna Amica ed oggi la sua azienda è presente anche all’ Agri mercato coperto di Isernia.

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI CAMPOBASSO

CONSIGLIO DIRETTIVO

Cipolletti Gabriele, Cipressi Fabio, Colia Maria Carmine, Di Pietro Sabrina, Iurescia Giuseppe Mastroiacovo Antonello, Mazzocchetti Giuseppe, Patuto Adriano, Santoianni Giuseppe, Silvestri Pasquale, Spagnoletti Adamo, Spina Gianluca, Tanassi Aldo Antonio, Tavone Raffaella, Travaglini Andrea.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

De Gregorio Gianfranco (Presidente), Milella Alessandro e Marcantonio Fausto (effettivi), Di Placido Gianmaria e Sassano Rosanna (supplenti)

COMITATO DEI PROBIVIRI

Pistilli Assunta (Presidente), Mancinelli Felice e Buonsignore Leonardo (effettivi), Mastrocola Maria Rosaria e Bagnoli Giovanni (supplenti).

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ISERNIA

CONSIGLIO DIRETTIVO

Angiolillo Marianna, Berardi Antonio, Candela Fabrizio, Ferrante Domenico, Martone Anna, Mastronardi Domenico, Meo Donatello, Papa Claudio, Sciulli Stefano.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

De Gregorio Gianfranco, Milella Alessandro, Venditti Giuseppe, Silvestri Maria Gabriella, Sciarra Andrea

COMITATO DEI PROBIVIRI

Pistilli Assunta (Presidente), Mancinelli Felice e Colicchio Igino (effettivi), Russano Antonio e Stroia Tommaso (supplenti).

Galleria fotografica