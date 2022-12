Forniture carenti e mercato incerto, da gennaio scatta il contratto di solidarietà in Stellantis

TERMOLI. Il mondo dell'auto vive nell'incertezza e per questo allo stabilimento Stellantis il 2023 non nascerà sotto i migliori auspici, come è emerso ieri nella riunione del comitato esecutivo di stabilimento insieme alle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccsl.

«Vista la necessità di far fronte, alla complessità dell’attuale situazione dei mercati, alla mancanza di materiali e forniture essenziali ed alla continua mancanza di semiconduttori è stato sottoscritto per le aree “Unità Cambi Transmission” ed unità “Motori Fire” un nuovo contratto di solidarietà difensivo (Cds) nel periodo che va dal 9 gennaio 2023 al 30 luglio 2023.

I lavoratori interessati saranno in totale 1207 (308 per unità Cambi e 899 per unità Fire), per i quali abbiamo chiesto ed ottenuto la maturazione dei ratei mensili dei relativi istituti contrattuali e di legge. Abbiamo richiesto l’impegno da parte della direzione di applicare un’equilibrata alternanza tra presenze e sospensioni dal lavoro compatibilmente con le esigenze aziendali», la nota diffusa dalla rappresentanza sindacale della Fim-Cisl.